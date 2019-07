Tusenvis av kubikk med løsmasser er blitt flyttet av vannmassene det siste døgnet. – Det har vært enorme krefter i sving, sier NVE.

Kalde luftmasser fra øst, høye temperaturer og lite vind er blant ingrediensene som førte til flere jordras på Vestlandet tirsdag.

Det sier Brigt Samdal, regionsjef i Noregs vassdrags- og energidirektorat (NVE) region vest.

På grunn av det varme været ble mye fuktighet bundet opp i skysystemet. Lite vind gjorde samtidig at regnværet fordelte seg over små områder.

– Det spesielle er at man har hatt varmt vær i forkant, og så kommer det store kalde luftmasser fra øst. Det gjør at man får et veldig ustabilt vær, forklarer Samdal.

Yr

Han opplyser at NVE målte mer enn 90 millimeter nedbør i enkelte områder tirsdag. I Vassenden-området, hvor det gikk flere ras, kom det 33 millimeter nedbør i løpet av én time.

– Det er en ekstremt høy verdi, sier Samdal.

Rammet av «flauskred»

Nedbøren gjør at jordmassene blir bløtet opp og «mettet». Massene blir deretter mer ustabile, og mindre friksjon øker sjansen for at det utløses skred, forklarer regionsjefen.

Paul S. Amundsen

– Vi får det som kalles et «flauskred». Et jordskred er som regel tørt, men her er jordmassene bløte, sier Samdal.

Flauskred var ikke det eneste problemet i går. Regnskyllen gjorde også at små, bratte vassdrag vokste seg store og rev med seg jordmasser.

Samlet var det enorme krefter i sving i går ettermiddag:

– Det ble flyttet tusenvis av kubikk med løsmasser, og disse massene hadde en brutal kraft, opplyser Samdal.

Store nedbørsmengder flere steder

Vassenden var ikke den eneste plassen nedbøren kom konsentrert. Flere steder fosset det i går ned mellom 20 og 30 millimeter regn på én time, opplyser vakthavende meteorolog ved Storm, Beate Tveita.

Paul S. Amundsen

I Vaksdal og Stryn ble det målt 33 millimeter nedbør i timen.

Meteorologen sier at 30 til 40 millimeter er mye når det kommer i løpet av et helt døgn.

– Hvis vi ser generelt på Hordaland og Sogn og Fjordane, kom det flere steder mellom 50 og 60 millimeter i går ettermiddag og kveld, sier Tveita.

Også meteorolog Mette Skjerdal i Vervarslinga på Vestlandet trekker frem intensiteten på regnet som en utløsende årsak til jordskredene:

– Hvis det kommer én millimeter i timen takler naturen det fint, men det er verre hvis det kommer mye på en gang, sier hun.

– Kommer til å bli vanligere

Brigt Samdal sier at NVE forventer at det vil komme mer av denne typen vær i årene som kommer.

Den store regnskyllen over Vestlandet inngår i et mønster, mener Samdal.

Tanja Selbervik Hage / NTB scanpix

– I slutten av juli har vi hatt flere intensive nedbørsperioder i seinere år. I 2017 hadde vi blant annet flommen i Utvik. Som samfunn må vi forvente mer av dette, tror regionsjefen.