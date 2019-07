Vannet strømmet inn i flere butikklokaler.

Tirsdag kveld rykket brannvesen og politi ut til Gullgruven kjøpesenter i Åsane etter melding om vannlekkasje.

– Større vannlekkasje i butikker inne. Fosser ned fra taket, skrev 110-sentralen i en melding på Twitter.

– Mye vann og skader på gulvene

Fungerende vaktkommandør ved 110 Hordaland, Morten Frantzen forteller, like før klokken 20.00, at lekkasjen er stoppet.

2211-tipser

– Det er mye vann og skader på gulvene i flere butikker. Nå har vi tre brannbiler på stedet og en restverdi, som jobber for forsikringsselskaper er også sendt fra Arna, sier Frantzen.

Han forteller at Meny og Elkjøp skal være hardt rammet.

– Det kan også være flere butikker som har fått inn mye vann, forteller Fantzen.

Silje Robinson

– Vanskelig å si noe om skadeomfang

Varehussjef for Elkjøp på Gullgruven, Remi Mikkelsen, var på stedet tirsdag kveld.

– Vi har hatt en stor vannlekkasje etter det enorme regnværet. Det har samlet seg store mengder vann på taket over butikken og et rør har falt ned slik at vannet har fosset over kasseområdet, forteller Mikkelsen.

Han jobber nå sammen med de ansatte for å berge flest mulig varer og utstyr fra vannmengdene.

– Det er vanskelig å si noe om hvor stort skadeomfanget er ennå. Vi prøver å redde så mange varer vi kan, heldigvis har vannet holdt seg unna lageret, sier han.

Silje Robinson

Prøver å få oversikt

Driftsansvarlig på Gullgruven senter Atle Brudvik sier ved 20.40-tiden at situasjonen er kaotisk.

– Vi prøver å få oversikt, det er fortsatt mye som skjer her, sier han.