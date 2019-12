– Jeg har sett flere ras. Men ikke så ille som dette.

Bygden Osa i Ulvik er stengt inne etter at ras tok med seg veien.

Som man kan se på videoen er fylkesveien mellom Ulvik og Osa stengt etter at et steinras har tatt med seg både asfalten og fundamentet under.

Vegvesenet melder at veien er stengt på grunn av raset. En ny vurdering rundt åpning vil først gjøres klokken 10.00 fredag morgen.

Blant de innesperrede i bygden Osa befinner Lars Osa Brattli. Han rykket tidlig ut til raset i ettermiddag.

– Jeg har sett flere ras her, men ikke sett det så ille før, sier han til BT.

Vurderer båtbehov

Han påpeker at det fremstår så voldsomt.

– Det er jo ikke bare et hull. Halve veibanen er vekke, underlaget også. Dette må ta tid å rydde opp i.

Til NRK sier Ulvik-ordfører Hans Petter Torbjørnsen at kommunen skal vurdere midlertidig båtskyss for de rammede innbygerne.

– Vi kommer til å ta en vurdering av båtbehovet etter at geologene har vært på stedet i morgen. Blir dette langvarig, må vi sette opp mer permanente ruter, sier ordføreren til NRK.

Flere ras

Det er langt fra første gangen beboerne i Osa blir sperret inne av ras. Så sent som i juni 2017 hendte det samme.

STENGT i 2017: Raset tok med seg en bit av veien også i 2017. Foto: 2211-TIPSER

Den gangen var de uten veiforbindelse og avhengige av båt i flere dager. I mai samme år ble ble en skolebuss truffet av steinras på den samme veien. Også da ble bygden isolert en periode og det ble satt opp båttransport.