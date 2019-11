Siktet for overgrep på to barn i familien

Mannen erkjenner straffskyld, opplyser forsvarer Einar Råen.

FENGSLINGSMØTE: Bistandsadvokat Kjetil Ottesen, politiadvokat Eli Valheim og forsvarer Einar Råen i fengslingsmøtet i Bergen tingrett torsdag. Per Lindberg

Torsdag ble en mann i 30-årene fremstilt for varetektsfengsling i Bergen tingrett. Han er siktet for seksuelle overgrep på to yngre barn som han er i familie med, ifølge politiadvokat Eli Valheim.

– Han ble pågrepet på bopel tirsdag, sier hun.

Valheim ba om at rettsmøtet gikk uten at mediene fikk være til stede. Hun begrunnet dette med at bevis kan ødelegges hvis informasjon blir kjent for offentligheten. Videre viste hun til privatlivets fred.

Anmeldt i høst

Tingrettsdommeren var enig med politiadvokaten, og pressen måtte forlate rettslokalet. Dommeren viste til at det var en alvorlig sak i en innledende fase.

Valheim opplyser at mannen ble anmeldt i høst. De straffbare forholdene skal ha skjedd for noen år siden. Han er nemlig siktet for overgrepo etter den gamle straffeloven som gjaldt før oktober 2015.

Den gang var han i 20-årene.

Innrømmer skyld

Advokat Einar Råen forsvarer mannen.

– Han har erkjent straffskyld, sier Råen.

Den siktede mannen forholdt seg rolig mens BT var til stede i retten. Kjetil Ottesen er bistandsadvokat for de to som har status som fornærmet.

– De er unge, og av hensyn til privatlivets fred ønsker jeg ikke å kommentere saken, sier han.