På vei gjennom Fløyfjellstunnelen hørte Aksel et brak. Så oppdaget han et stort hull i taket.

– Hele takluken er knust, sier Aksel Haagensen.

Publisert: Publisert: For mindre enn 20 minutter siden

KNUST: Slik så taket på studentens bil ut etter at en gjenstand skal ha falt fra taket. Foto: Aksel Haagensen

Veien hjem til juleferien i Ålesund ble hakket mer dramatisk enn BI-studenten Haagensen hadde sett for seg.

Han var ikke kommet seg lenger enn ut av sentrum og gjennom en tunnel før han hørte et dunk i taket.

– Jeg ser opp og ser at takluken er knust.

Kunne endt av veien

Haagensen sier han ikke hadde noen biler foran seg da dette skjedde, så han antar det var noe som kom fra taket. Han kjørte rett inn til en vindusreparatør og fikk tapet hullet før han tok fatt på ferden videre mot Ålesund.

Da BT snakker med han er han på fergen og har fått tid til å summe seg litt.

– Hadde dette truffet frontruten kunne jeg fort endt av veien, sier han.

Hendelsen skjedde kvart på ett tirsdag ettermiddag forteller han.

Stengte tunnelen

Like etterpå ringte Haagensen inn til politiet for å melde fra om hendelsen. De logget telefonsamtalen klokken 12.57 og skrev at det gjaldt Eidsvågtunnelen. Både den og Fløyfjellstunnelen ble stengt som følge av hendelsen.

En entreprenør ble sendt til Eidsvågtunnelen klokken 13.23 og klokken 14.10 var den åpnet.