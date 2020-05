Meteorologen har ett råd til vestlendingene: – Hold ut!

Er du på jakt etter lyspunkter i tilværelsen, er ikke dette noe for deg.

Bildet som ble tatt onsdag 13. mai i Sollien på Landås viser sol og snø i skjønn forening. Foto: Eirik Brekke

Det er faktisk ikke noen enkel måte å pakke dette inn på, så det er bare å stålsette seg.

Fredag ettermiddag er det tilsynelatende ingen tvil. Nasjonaldagen på Vestlandet blir av den våte sorten.

– Jeg kan si at man bør ha med seg paraply på 17. mai. Det blir bygevær. På kvelden kan det sprekke litt opp, sier vakthavende meteorolog Magnus Haukeland ved Meteorologisk institutt i Bergen.

Kartet viser hvor mye nedbør som er ventet i løpet av nasjonaldagen. Foto: Meteorologene

Stort sett blir det samme været på søttendes uansett hvor du måtte befinne deg i Vestland fylke.

Fra morgenen blir det nordvest vind opptil kuling styrke. Den avtar riktignok utover dagen til frisk bris på ettermiddagen, og til bris til kvelden.

– Det er surt, men paraplyen vil ikke blåse bort, lover meteorologen.

Meteorologene har sendt ut farevarsel for snø for Vestlandet. Mest snø kommer det fra tidlig lørdag til tidlig søndag. Foto: Meteorologene

Fra før har Meteorologene sendt ut gult farevarsel for mye snø på Vestlandet.

Aller mest kommer det i perioden fra tidlig lørdag til tidlig søndag. Da er det ventet over en halvmeter snø mange steder i fjellet over 200 til 400 meter.

Natt til lørdag og tidlig lørdag vil trolig nedbøren komme som snø også under 200 meter.

Snøfokk i fjellet

Folk som skal ut å kjøre i fjellet, må være klar over at snøfokk vil gi redusert sikt, og muligheter for kolonnekjøring og stengte veier. Bilister blir oppfordret til å bruke riktige dekk, og kjøre etter forholdene. Lokalt kan det være vanskelige kjøreforhold.

– Jeg tror ikke det blir snøbyger på dagen 17. mai, da blir det i så fall sluddbyger på morgenen. Utover dagen stiger temperaturen til fem-seks-syv grader, sier Haukeland.

Dermed er det ingen fare for at du vil svette i bunaden på festdagen utendørs i alle fall.

– Hvordan vil du oppsummere 17. mai-været?

– Det er ikke det helt store, men vi er jo litt vant til det her. Det kunne ha vært verre. Det er over en meter snø i Tromsø, sier han.

Unngå terreng brattere enn 30 grader med fersk fokksnø, og utløpsområder under slikt terreng. Foto: Varsom.no

Vi må heller ikke glemme at det også er betydelig snøskredfare på nivå tre denne helgen.

Det gjelder både i Indre Fjordane, i Voss og i Hardanger.

For Indre Fjordane gjelder det både fredag og lørdag, mens det er størst fare lørdag i Hardanger og Voss.

Varsom.no ber folk om å unngå leområder der det samler seg fersk fokksnø. Det er typisk bak rygger, i søkk og renneformasjoner.

Det er kraftig vind og snø som gjør at skredfaren øker.

Det er mye løs snø i terrenget, og nye flakdannelser kan bli store og ustabile.

I Indre Fjordane er det Indre Nordfjord som er mest utsatt.

Det er store skavler i fjellet, så man må være forsiktig hvis man ferdes på rygger og topper er rådet fra varsom.no.

Rekordmye snø

– Det er ikke vanlig at det er snøskredfare så sent på året, men det er rekordmye snø i fjellet, sier meteorologen.

Han forteller at fredag er det 138 centimeter snø i Myrkdalen. Det er målt 157 centimeter snø på Finse, og 177 centimeter ved Midstova som ligger vest for Finse. På Filefjell er det 96 centimeter snø.

– Har du noe oppmuntrende å si til folk som er lei av dette været?

– Det er bare å holde ut, så blir det bedre.

– Er det noe å glede seg til?

– Temperaturene stiger torsdag, fredag og lørdag i neste uke, det blir rundt 15 grader. Og jeg tviler på at snøbygene kommer tilbake da, sier Haukeland.