Mista ordførarjobben. No gjer han comeback i regjering.

Vel eitt år etter at han flytta heim av omsyn til familien, er Terje Søviknes tilbake i regjering.

Publisert: Oppdatert for mindre enn 30 minutter siden

IKKJE ARBEIDSLEDIG: Ved nyttår skulle Terje Søviknes ha siste arbeidsdag i Os. No går han rett inn i regjeringsapparatet. Foto: Tor Høvik (arkiv)

Terje Søviknes tek over som eldre- og folkehelseminister i regjeringa. Det blei klart like før klokka 12 onsdag.

Søviknes tek over etter partikollega Sylvi Listhaug, som blir olje- og energiminister.

Då han fekk nøkkelen til sitt nye kontor onsdag, la Søviknes vekt på at eldre er ein ressurs i samfunnet.

– Både i arbeidslivet, der ein diverre ikkje ser ut til å bli like høgt verdsett når ein kjem opp i åra, men også i frivillig sektor, der eldre er ein stor ressurs, sa Søviknes.

Flytta heim i fjor

Søviknes kjem frå jobben som avtroppande ordførar i Os. Der var han inne i sine siste dagar no i desember.

Søviknes og Frp mista makta etter kommunevalet i haust, og Arbeidarpartiets Trine Lindborg har allereie tatt over som ordførar i den nye Bjørnafjorden kommune. Dei siste månadane har Søviknes sete som ordførar i Os i ein overgangsperiode.

Det er berre vel eitt år sidan Terje Søviknes sist sat i regjering. Frå desember 2016 til august 2018 sat han som olje- og energiminister.

Den gongen flytta han heim til Os av omsyn til familien.

Dette skjedde også etter ein vår der skuldingane om seksuelt overgrep frå 2000 igjen var i media. Dette avviste likevel Søviknes at hadde samanheng med at han trekte seg tilbake.

Søviknes hadde på dette tidspunktet også håp om både ein sjette periode som ordførar, og å kunne få ei sentral rolle i nye Vestland fylke.

Eitt år seinare veit me at ingen av delane gjekk som Søviknes hadde ønska.

NÆRE: Terje Søviknes og Gustav Bahus har lenge vore gode venner både privat og i politikken. Foto: Marita Aarekol (arkiv)

– Går mykje på tur

– For Norge og for regjeringa er dette ei sterk utnemning. Terje vil gjere ein strålande jobb. Heilt sidan Jon Alvheims tid, har Terjes hjarte banka for dei eldre, seier Gustav Bahus, leiar i Vestland Frp og Bjørnafjorden Frp.

Bahus er også ein av Søviknes sine næraste. Han peikar mot heimkommunen for å vise at den nye ministeren har kompetanse på fagfeltet sitt.

– Sjå på prioriteringane gjort i Os kommune. Det har i alle år vore sjukeheim, eldreomsorg og demens. I tillegg har me hatt helsereiser for eldre til Syden, seier Bahus.

– Kva med folkehelse, korleis er kompetansen der?

– Hehe. Han sit helst på tribunen på fotballkamp. Og er heller i stolen framfor fjernsynet enn i skiløypene, seier Bahus, men legg raskt til:

– Han er mykje på sjøen på fritida, og han går mykje på tur. Han har hund.

– Kom oss ikkje i møte

Søviknes får ikkje like gode skussmål frå Tone Lyssand, hovudtillitsvald på aldersheimen Luranetunet.

Luranetunet har vore eitt av Søviknes’ største skryteobjekt frå tida som ordførar. I intervju like etter valnederlaget kalla han aldersheimen «sjølve diamanten» i kommunen, og inviterte med til tropehagen som er relativt nybygd. Frp sentralt hadde også deler av valkampopninga si i denne tropehagen.

GLANSBILETE: Søviknes helste på gullfiskane i tropehagen på Luranetunet då det var klart at han måtte gi seg som ordførar. Foto: Tor Høvik (arkiv)

Samstundes har dei tilsette ved Luranetunet varsla om at låg bemanning gjer at eldre døyr utan at det er nokon tilstades.

– Me har følt at Søviknes ikkje kom oss i møte då han var ordførar. Me sa gong på gong frå om at det var for låg bemanning og altfor mange ufaglærde på jobb. Han var i tropehagen og skrytte, men det var ikkje slik oppe på avdelingane, seier Lyssand, som er hovudtillitsvald for sjukepleiarane.

Ho ønskjer likevel Søviknes lukke til i sin nye jobb.

– Kanskje han kjem oss meir imøte no. Me må jo gi han ein sjanse, seier Lyssand.

Publisert: Publisert 18. desember 2019 13:59 Oppdatert: 18. desember 2019 14:22

Les også

Mest lest akkurat nå