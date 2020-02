– Det er mye utålmodighet rundt dette

Byrådet vil ha ekstern gransking av personvern og datasikkerhet.

GRANSKING: – Vi har konkludert med at det er behov for en helhetlig gjennomgang, selv om vi ikke har alle detaljer ennå, sier finansbyråd Erlend Horn (V). Foto: Bård Bøe

Byrådet har bestemt at det skal gjennomføres en ekstern gjennomgang av hvordan personvern og datasikkerhet er ivaretatt i Bergen kommune.

Bakgrunnen for beslutningen er Vigilo-saken og andre alvorlige saker knyttet til informasjonssikkerhet.

Hensyn til barns personvern

– I løpet av noen få uker legger vi frem en egen byrådssak. Der vil det stå mer om mandat og fremdrift, og hvordan man skal knytte til seg ekstern kompetanse, sier byråd for finans, næring og eiendom, Erlend Horn (V) til BT.

Han har det overordnede ansvaret for kommunens arbeid med digitalisering. Hensikten med gjennomgangen er å avdekke alle sårbarheter og risikoer som finnes for innbyggerne. Hensynet til barn og unges personvern vil være et særlig viktig perspektiv i en slik gjennomgang, påpeker Horn.

– Mye utålmodighet

– Det er mye utålmodighet rundt dette. Neste steg i denne tematikken er å undersøke nærmere. Vi har konkludert med at det er behov for en helhetlig gjennomgang, selv om vi ikke har alle detaljer ennå.

Horn sier han er opptatt av at det blir en ryddig prosess og at oppdraget om den eksterne granskingen skal ut på anbud.

– Vi vil ha et helhetlig forslag til byrådet klart så raskt som mulig. Da vil vi kunne presentere flere detaljer.

Publisert Publisert: 18. februar 2020 15:29