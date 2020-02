Store snømengder stanser togtrafikken over fjellet

Det vil ta et par timer å få ryddet sporene, opplyser Bane NOR.

Publisert Publisert For mindre enn 2 timer siden

MYE SNØ: Bergensbanen er stengt lørdag formiddag og har hatt trøbbel flere ganger i det siste. Dette bildet er fra Spordrift, tatt da et passasjertog måtte snu.

Et brøytetog ble stående fast mellom Mjølfjell og Myrdal på grunn av tekniske problemer.

– Bergensbanen er nå stengt for togtrafikk mellom Myrdal og Finse. Vi venter på freser fra Bane NOR som kan fjerne snø før sporet kan åpne igjen. Det er mye snø og mye vind, og vi må sikre at sporet er trygt å kjøre på, sier pressevakt Nina Schage i Vy like før klokken 10 lørdag.

Et tog står på Voss og venter å komme seg videre.

– Hvor lenge må de vente der?

– Vi har ikke fått oppdatering på det ennå, men vi forventer at togene vil kjøre igjen i løpet av lørdag med forsinkelser.

Pressevakt i Bane NOR, Liv Tone Otterholdt, opplyser at freseren nå befinner seg på Geilo. Den må hentes derfra på grunn av at det andre toget hadde tekniske problemer.

– Dette vil nok ta et par timer å få ryddet sporene. Dette vil medføre en del forsinkelser på de fleste togene som skal over fjellet i dag. Vi beklager veldig ulempene dette medfører, sier hun.

Publisert Publisert: 22. februar 2020 10:03 Oppdatert: 22. februar 2020 11:20