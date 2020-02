Eidfjord isolert etter at snøskred og uvær har stengt veiene

Mot vest er det stengt på grunn av skred. Mot øst er det uvær.

TUNNEL: Skredet har gått ved en tunnel som fungerer som et rasoverbygg over veien. Foto: Svein Tyssebotn

Fylkesvei 7 er stengt fra Eidfjord til Brimnes etter at det gikk et skred litt før klokken 12 lørdag. Det blir tatt en ny vurdering i 9-tiden søndag.

På den andre siden av kommunen er Hardangervidda stengt på grunn av uvær, og veien blir ikke åpnet i dag.

Dermed er Eidfjord isolert inntil videre.

Ordfører Anders Vatle opplyser til BT at det planlegges båttransport søndag formiddag.

– Vi planlegger båt for passasjerer klokken 08.00 og 11.00 fra cruisekaien i Eidfjord til Brimnes gamle fergekai med umiddelbar retur, skriver Vetle i en e-post til BT.

– Kommer ikke på forrige gang dette skjedde

Om veien fremdeles er stengt utover dagen, vil de forsøke å sette opp flere avganger. Dette blir i så fall varslet via app og nettsider fra Eidfjord kommune, skriver han.

Vatle understreker at båttransporten ikke gjelder for bilister. De må eventuelt benytte seg av offentlig transport, sier ordføreren til BT lørdag kveld.

– Det er også en gammel fergekai ved Brimnes, så det lar seg gjøre å parkere der og ta båten derfra, sier Vatle, og legger til:

– Jeg kommer ikke på forrige gang vi ble innestengt på grunn av ras og uvær.

STENGT MOT VEST: Veien blir ikke åpnet før tidligst søndag. Foto: 2211-tipser

STENGT MOT ØST: Hardangervidda er stengt av uvær og åpner ikke før tidligst søndag. Her Haugastøl lørdag kveld. Foto: Statens vegvesen (webkamera)

10–15 meter bredt

Det var klokken 11.40 lørdag at Statens vegvesen ble varslet om et snøskred ved ​Kyskredo i Eidfjord. Skredet skal være mellom 10 og 15 meter bredt og om lag fem meter høyt.

Frivillige mannskaper ble kalt ut for å undersøke skredet, deriblant to hundeekvipasjer fra Norske redningshunder.

– Det er ikke noe som tyder på at noen er tatt av raset, opplyste politiet rundt én time etter at meldingen om skredet kom.

Samtidig meldte politiet at det er stor skredfare i området, og det ble startet evakuering av biler som sto i området der veien er stengt.

Ingen tatt av skredet

Skredet dekker innløpet til en tunnel som er bygget som et rasoverbygg over veien. Kjetil Larsen fra Vegtrafikksentralen sier til BT at området er svært skredutsatt.

Rundt klokken 13.20 opplyste politiet at redningsaksjonen på stedet ble avsluttet.

– Vi har vært i kontakt med personer som så raset gå. De bekrefter at ingen personer eller kjøretøy ble tatt av raset, opplyser Vest politidistrikt.

