Harmonien avlyser Asia-turné med Leif Ove Andsnes på grunn av koronavirus

Eit koppel på 120 næringslivsfolk, politikarar og stjernepianist Leif Ove Andsnes skulle til Kina for å vise fram Vestlandet. No er turen avlyst.

Publisert Publisert For mindre enn 40 minutter siden

Stjernepianist Leif Ove Andsnes skal delta på Kina-reisa, dersom den blir gjennomført. Saman med Bergen Filharmoniske Orkester er det planlagt to konsertar under delegasjonsreisa. Ein i Beijing og ein i Shanghai. Foto: Ørjan Deisz

– Det ligg enorm mykje planlegging bak dette, og dette var ein unik mogelegheit, men vi ser no at det er ein alvorleg situasjon, der koronautbrotet ramma både nærings- og reiseliv, seier Warncke, som har organisert næringslivdelen av turen.

Bergen filharmoniske orkester (BFO) avlyse sin vårturné til Sør-Korea og Kina, som også var ein del av delegasjonsreisa.

– Det er ein tung beskjed å gi, men eg ser ingen anna utveg ut i frå korona-situasjonen no. Den er uoversiktleg og og uforutsigbar, seier direktør i BFO, Bernt Bauge.

Pianist Leif Ove Andsnes, leiar i Bergen næringsråd Marit Warncke og ordførar i Bergen Marte Mjøs Persen er tre av dei som skulle delta på reisa. Foto: Arkiv

– Uro og bekymring

Årsaka til den storslåtte Kina-turen er at kultur, og næringsliv og akademia i vest ønskjer å knyte tettare kontakt med den enorme økonomien i Asia. Ein ny frihandelsavtale mellom Kina og Noreg er venta å bli ferdig i løpet av året.

– Vi måtte ta denne avgjersla no. Både fordi det har vore uro og bekymring rundt denne turneen, og fordi vi i starten av mars måtte starta ein omfattande prosess med visum og cargo-bestilling på fly. Berre det ville kosta to-tre millionar kroner. No tapar vi ikkje pengar, og bestemte oss for å hive inn kandkledet, fortel Bauge.

Turneen har vore planlagt i rundt to år. Bauge håpar dei vil kunne gjennomføre turneen om eit par år.

– Det er ein tung beskjed å gi, men slik er verkelegheiten, seier Bauge, som er letta at avlysinga skjedde no i staden for to veker før avreise.

dIREKTØBernt Bauge i BFO Foto: Akriv

Skal vise fram Grieg i Kina

I fleire månader har næringsrådet, Bergen kommune og filharmonien (BFO) planlagt den omfattande delegasjonsreisa – til og med Leif Ove Andsnes, ein av verdas beste pianistar, skulle vere med og spele to konsertar saaman i Shanghai og Beijing.

– Det er veldig synd. Filharmonien og Andsnes skulle spele Griegs A-mollkonsert. Det var rosinen i pølsa, ein slags smak av Noreg. Det ville vore ei unik oppleving, seier Warncke.

Også 120 av dei mest framståande personane innan kultur, næringsliv og politikk i Vestland har fått tilbod om å delta på Kina-turen.

Mellom anna var fylkesordførar Jon Askeland (SP) påmeldt, samt Bergensordførar Marte Mjøs Persen og prorektor ved UiB, Annelin Eriksen.

– Det er trasig, men det viktigaste no er alle menneske som kan blir råka av dette. Vi kjem uansett til å gjennomføre denne turen til neste år, så det er berre snakk om ei utsetjing, seier Warncke.

Fylkesordførar Jon Askeland (Sp) er stadfesta som deltakar på Kina-reisa, opplyser Bergen næringsråd. Foto: Tuva Åserud

28.000 kr per person

Også Askøy-ordførar Siv Høgtun (H), Universitetet i Bergen, DNB, Høgskulen på Vestlandet, DNV GL, Vest Næringsråd og Innovasjon Noreg er mellom deltakarane som stod på lista.

– Dette er «force majeure» (større krefter red.anm) som styrer, akkurat slik som uvêr. Eg tenkjer at dette kunne skjedd kvar som helst. Det viktigaste no er å fokusere menneska som kan bli smitta, seier Warncke.

Turen skulle starte den 16. juni, og har ein prislapp på 28.000 pr. person. Delegasjonen skal møte norsk næringsliv som allereie held til i Kina, kinesiske investorar og nokre av dei største teknologiselskapa i landet.

– Kina er ein viktig partnar, både når det gjeld sjømat, shipping, forsking og grøn teknologi. Dei er gode på mange av dei viktigaste næringane i vår region, fortel Warncke.