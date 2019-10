Derfor er bybanetunnelen aktuell igjen

Podkast: Det har vært full forvirring om hvor mye de ulike alternative Bybane-traseene til Åsane vil koste.

Rune Sævig

Nå nettopp

Under valgkampen hevdet Arbeiderpartiet at en Bybane i tunnel bak Bryggen vil koste én til to milliarder kroner mer enn skinner oppå Bryggen - og at et ja til tunnel langt på vei ville være et nei til Bybanen til Åsane. Men så begynte BTs journalister å grave i rapportene.

Ørjan Deisz