«Viking Sky» vil seile over Hustadvika igjen onsdag

Cruiseskipet skal til Kristiansund for å repareres. Kystverket krever at de må ha med minst én slepebåt når de nå skal over det samme havstrekket hvor det gikk galt lørdag.

– Jeg kan bekrefte at skipet skal til Vestbase i Kristiansund, sier Jon Mørland, kommunikasjonsrådgiver for Viking Ocean Cruises, som eier «Viking Sky». Lørdag ettermiddag sluttet alle de 4 hovedmotorene på det 228 meter lange skipet å virke, da de seilte over Hustadvika utenfor Romsdal. Det nesten splitter nye fartøyet drev ukontrollert mot land med 1373 personer om bord, og ble stoppet av ankrene bare om lag hundre meter fra grunnene utenfor Hustad. Etter en dramatisk redningsaksjon fikk slepebåter skipet, som da hadde fått tre av fire motorer i gang, inn til kai i Molde søndag ettermiddag. Siden har Statens havarikommisjon, politiet, Sjøfartsdirektoratet og klasseselskapet har jobbet med å finne årsaken til blackouten som førte til ulykken. Ba om seilingstillatelse tirsdag Tirsdag kveld sier havarikommisjonens Dag Liseth til BT at de begynner å få en klar formening om hva årsaken var, men at noe arbeid gjenstår før de vil konkludere. – Vi håper å bli ferdige med våre undersøkelser nå i kveld, men kan bli med skipet dersom vi ikke blir ferdige, sier Liseth. Inntil grunnen til blackouten er kjent, kan ikke rederiet få seilingstillatelse for «Viking Sky». De kan imidlertid få tillatelse til en såkalt «single voyage» – en enkeltseilas – gitt at de oppfyller visse forutsetninger. Det ba rederiet Sjøfartsdirektoratet om tirsdag ettermiddag. – Vi holder på og går gjennom premissene for en slik godkjenning nå, sier avdelingsdirektør Lars Alvestad i Sjøfartsdirektoratet til BT tirsdag kveld. Han sier at det skal mye til for at rederiet ikke får en slik tillatelse, men at de må være sikre på at sikkerheten ivaretas. – All den tid vi ikke er sikre på årsaken til ulykken vil det blant annet være krav om at de har med slepebåt, sier Alvestad. Må over Hustadvika igjen For å komme seg nordover fra Molde til Kristiansund, må «Viking Sky» passere Hustadvika igjen. Da cruiseskipet fikk problemer lørdag var det et forrykende uvær på det beryktede havstrekket nordvest for Molde. Barentswatch sin værmelding for onsdag viser bølger opp mot 5,7 meter (3 meter signifikant) og sørvestlig liten kuling, før vinden skal øke på onsdag kveld. – De har et værvindu som de vil utnytte, sier Alvestad, som ikke har noen betenkeligheter med å la rederiet flytte skipet, såfremt Sjøfartsdirektoratets krav oppfylles. – Operasjonen vil gjøres innenfor sikre rammer. Hadde vi vært usikre ville vi ikke vurdert å gi tillatelse. Søknaden om å flytte skipet ligger nå hos klasseselskapet Lloyds Register. Sjøfartsdirektoratet forventer å få søknaden oversendt og godkjenne den i løpet av onsdag kveld. Må ha med minst én taubåt Kystverket har også et ord med i laget når det gjelder seilingstillatelse. Kommunikasjonsdirektør Solveig Moe Frøland sier til BT at seilasen fra Molde til Kristiansund er klarert med dem. – Vi har satt krav om minst én taubåt med tilstrekkelig kapasitet som settes fast og følger etter mens fartøyet går for egen maskin. Vi har også anbefalt ytterligere en taubåt til selve havneoperasjonen i Kristiansund. Det er bestilt los fra Kvitsøy losformidling, som skal komme om bord fra Kristiansund losstasjon. Tidspunktet for avgang som er angitt i bestillingen er klokken 04.30 natt til onsdag. Det vil være opp til losen og kapteinen om bord i skipet å legge opp ruteplanen for seilasen. I luftlinje er det 50 kilometer fra Molde til Kristiansund, men seilasen blir minst dobbelt så lang, da skipet først må sørover ut siste del av Romsdalsfjorden før det kan seile vestover, og dreie nordover over Hustadvika og til Kristiansund. Vil seile normalt i april Nøyaktig hvilke reparasjoner som skal gjennomføres på skipet er ikke kjent. Det er ikke avdekket skader på skroget, men mye av inventaret om bord i båten er knust og må repareres før den kan tas i drift igjen. Ifølge rederiets representant Matt Grimes vil de ha «Viking Sky» tilbake i normal drift igjen i begynnelsen av april. Før det kan skje må Sjøfartsdirektoratet sette godkjentstempelet på den permanente seilingstillatelsen til skipet. Åtte personer ligger fortsatt på sykehus etter ulykken lørdag.