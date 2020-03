Podkast: Noreg er framleis stengt. Er det ei god nyheit?

Høyr denne ekstrautgåva av «Nokon må gå».

Gerd Tjeldflåt (frå v.), Jens Kihl og Morten Myksvoll diskuterer siste koronanytt frå heimekontoret. Foto: Geir Martin Strande (Arkiv)

I dag forlenga regjeringa dei restriktive tiltaka som er sett i verk for å redusere spreiinga av koronaviruset.

Denne ekstrautgåva av Nokon må gå handlar om pressekonferansen og at arbeidsløysa no har passert ti prosent.

Men spørsmål om hytteforbod og Erna Solbergs (H) blåbær fekk Jens Kihl til å rase.

Høyr vekas episode her eller i BT Lytt, som du kan laste ned i App Store (for Iphone/iOS) eller Google Play (for Android).