Tre av fire toppsjefer i Austevoll sykmeldt på grunn av «uforsvarlig arbeidsmiljø»

– Hvordan saken ender vet jeg ikke, men vi skal sørge for at varslere og rådmann ivaretas, sier Austevoll-ordfører Morten Storebø. Foto: Fred Ivar Utsi Klemetsen (arkiv)

Ordfører Morten Storebø (H) i Austevoll legger ikke skjul på at situasjonen for kommunen er spesiell etter at det er åpnet varslingssak mot rådmann Bjarte Madsen.