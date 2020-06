Kamelens forsvarer: – Vi har visst hele tiden at politiet har en utfordrende sak

Jørgen Riple er fornøyd etter første dag i rettssaken mot Kamelen.

Advokat Jørgen Riple forsvarer Kamelen. Foto: Per Lindberg

Bergensartisten Marcus Mosele, kjent som Kamelen, er tiltalt for ran av en kvinne og en mann på Bontveit 17. februar i år. Også en annen ukjent mann var med, ifølge tiltalen. Kamelen nektet straffskyld i Bergen tingrett onsdag.

– Som forventet

To kamerateam intervjuet forsvarer Jørgen Riple, som selv er omtalt i Kamelens sang «Si ingenting», utenfor tinghuset onsdag ettermiddag. Det lages nemlig film om Kamelen.

– Denne dagen har vært som forventet. Vi har fått høre at personen som skal være Marcus skal være hvit og snakke gebrokkent. Det harmonerer ikke, sier Riple.

– Så skal vi ta på alvor at to personer har blitt utsatt for noe, legger han til.

Navnga ikke andre

Kamelen sa i retten at han hadde vært på Bontveit den aktuelle dagen med flere andre for å skru på motorsykler, men avviste at han hadde noe med ranet å gjøre. Riple ble ikke overrasket over at klienten ikke ville fortelle aktor hvem som var med dit.

– Du har tatt ut tiltale. Det er ikke min jobb å gjøre jobben din enklere. Jeg sitter heller ti år i fengsel enn å peke på vennene mine og dra dem inn i en sak, sa 27-åringen.

Jørgen Riple vil ikke uttale seg om hva han tenker om utfallet, altså om klienten blir dømt eller frifunnet for ran.

– Vi har hele tiden visst at politiet hadde en utfordrende sak, sier Riple.

– Ingenting er avgjort, retten skal vurdere bevisene, og jeg selger ikke skinnet før bjørnen er skutt.

To møtte ikke

Politiadvokat Jørgen Henriksen er aktor i saken. Også han synes første dag gikk som forventet og at det ikke kom store overraskelser i retten.

– Det var en grei og ryddig gjennomgang. Jeg registrerer at to tidligere siktede i saken ikke møtte. Vi hadde jo håpet å få høre deres versjon, men de meldte fra om at de var syke, sier Henriksen.

– Riple mener politiet har en utfordrende sak?

– Vi tar ut tiltale når vi mener det er bevis og grunnlag for tiltale, svarer Henriksen.

Marcus Mosele innrømmet straffskyld, delvis eller helt, for noen andre forhold: Trusler mot en ansatt på et utested i Austevoll, samt for å ha hatt CS-gass og syv patroner hjemme.