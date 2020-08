27-åring tiltalt for en voldtekt, to overgrep og mishandling av fem eks-kjærester

For syv år siden ble mannen dømt for overgrep mot en jente (13). Nå venter ny rettssak der han må svare for tre overgrep og grov mishandling av tidligere samboere.

Sigurd Klomsæt forsvarer den 27 år gamle mannen. Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix