Store mengder boss har sperret nødutgang i flere måneder. Vegvesenet har ikke fjernet det fordi de frykter for sikkerheten.

Nå har de kontaktet politiet for hjelp.

I over to måneder har store mengder bosss sperret nødutganger undert Puddefjordsbroen. Foto: Jannica Luoto

I flere måneder har boss samlet seg opp i trappene som går ned under Puddefjordsbroen, like ved busstoppet på Møhlenpris.

Nå sperrer en stor haug av boss med sprøytespisser, papp og plastposer nødutgangen ved parkeringsanlegget til Industrihuset i Bredalsmarken 15.

Siden midten av mai har veivesenet, politiet og brannvesenet blitt varslet om saken.

Ingen har fjernet bosset.

– Fare for brann

BT har gjennom Bergen kommune fått innsyn i e-poster som beskriver hva som har skjedd de siste to månedene:

18. mai sendte huseier Theodor Eiendom AS en melding til Statens vegvesen, som er ansvarlig for vedlikeholdet utenfor rømningsdørene.

«Får dere sett på dette og ryddet opp da det er fare for brann slik det er nå», spør daglig leder Casper Hestness i e-posten.

23. mai sendte Kristoffer Nygaard i Bob, som drifter bygget på vegne av Theodor Eiendom, en e-post til Vegvesenet. Der ber han om at saken blir prioritert før helgen.

Bredalsmarken 15 er bygget til høyre i bildet. Trappegangen til nødutgangen ligger under taket til venstre i bildet. Foto: Jannica Luoto

Ba om fortgang

8. juni sendte Nygaard nok en melding til Vegvesenet.

Der viser han til en samtale han har hatt med dem to uker tidligere, hvor Vegvesenet skal ha sagt at de har hatt utfordringer med å rydde, fordi det har vært hissige personer i nærheten.

Vegvesenet skal også ha opplyst at de er i dialog med politiet om å få ordnet det.

«Vi er jevnlig borte for å måke vekk boss foran rømningsdørene våre og har så langt ikke møtt noen som har tilhold der», skriver Nygaard om dette.

Samme dag svarer Håkon Toverud, som er leder for drift og vedlikehold i Vegvesenet, at de skal jobbe med å få fjernet bosset.

«Personer der har hatt truende atferd da driftsentreprenøren har prøvd å gjøre en jobb med fjerningen av søppel», skriver han.

Toverud skriver videre at han har stor forståelse for at en rømningsveien ikke skal bli sperret, og at de skal finne en mer permanent løsning.

3. juli purrer Nygaard nok en gang.

Vegvesenet har hatt problemer med å fjerne bosset, på grunn av truende personer. Foto: Jannica Luoto

– Alvorlig

I de to månedene mens e-postdialogen har foregått, er bosset blitt liggende.

17. juli varslet Nygård fra Bob brannvesenet om at rømningsveiene er blokkert. Brannvesenet har vært på befaring på stedet, men vil foreløpig ikke følge opp med sanksjoner – fordi de opplever at Vegvesenet er kjent med problemet og tar det alvorlig.

BT har vært i kontakt med Toverud i Vegvesenet, og har blant annet spurt om Vegvesenet har fulgt saken godt nok opp, og når bosset vil bli fjernet.

Han svarer i en e-post at Vegvesenet har informert huseieren om at de vil ta ansvar, og at Vegvesenet dessverre ikke har klart å finne en løsning fort nok.

Bredalsmarken 15 ligger like ved Puddefjordsbroen. Foto: Jannica Luoto

Politiet skal hjelpe til

Ifølge Toverud er sikkerheten til mannskapene førsteprioritet.

– Vegvesenet har også vært i kontakt med vaktselskap for å høre om de kan bidra, men de har også en sikkerhet for sine mannskap, skriver han.

Han skriver at politiet er de eneste som oppnår «noen grad av respekt», og har erfaring og styrke til å håndtere truende personer. De kan også bortvise folk.

– Statens vegvesen har nå opprettet en midlertidig avtale med politiet som bistår med vakthold når det må ryddes i trappene, skriver han.

Vegvesenet og politiet opplyser at bosset vil bli fjernet i løpet av kort tid. Foto: Jannica Luoto

Toverud skriver videre at bosset vil bli fjernet «en av de nærmeste dagene».

– Mannskapene må ruste seg for nærmest å fjerne spesialboss med blant annet brukerutstyr og sprøytespisser.

Han opplyser også at det må etableres et samarbeid med flere etater som tar ansvar og bidrar til en permanent løsning.

Har ennå ikke fastsatt dato

Lars Morten Lothe, som er seksjonssjef for politiet i Bergen sentrum, opplyser til BT at han har vært i kontakt med Vegvesenet.

– Vi kan være med dem, hvis de føler at det er utrygt. Det er den dialogen vi har hatt. Så må vi ser på mer permanente løsninger etter sommeren, dersom rusbrukere har jevnlig opphold der, sier han.

Ifølge Lothe har ikke politiet mottatt noen varsler om at opprydningsarbeidere har blitt truet der tidligere.

Politiet har nå avtalt at de skal være med for å fjerne bosset førstkommende tirsdag.

– Det er med et visst forbehold, siden man aldri vet hva som skjer i Bergen sentrum. Hvis det skjer mange alvorlige hendelser på samme tid, må vi nedprioritere det, sier han.