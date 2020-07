Innelåst kvinne trykket inn brannalarmen – 400 gjester evakuert fra Hotel Norge

– Vi ga klar beskjed om at vi skulle hjelpe henne, men så trykket hun inn brannalarmen, sier operasjonsleder Per Algrøy i Vest politidistrikt.

Grytidlig lørdag morgen ble Hotel Norge evakuert etter at en kvinne trykket inn brannalarmen. Foto: Bjørn Erik Larsen (arkiv)

Natt til lørdag ble politiet kontaktet om folk som var blitt innelåst og gjenglemt på tre ulike utesteder i Bergen.

En kvinne i 20-årene ringte politiet klokken 04.37.

– Hun mente at hun var på Jacob All, men det var hun tydeligvis ikke. Hun var i kjelleren på Hotel Norge. Vi var i ferd med å hjelpe henne, men så langt kom vi ikke, forteller operasjonsleder Per Algrøy til BT lørdag morgen.

– Blir anmeldt

– Hva skjedde?

– Klokken 04.48 trykket hun på brannalarmen, og 400 gjester ble evakuert. Det var ikke så bra, sier Algrøy.

– Måtte alle ut på gaten?

– Ja. Hun blir anmeldt for unødig alarm, det er en egen paragraf. Politiet har snakket med og avhørt henne. Jeg regner med at hun vil få en bot, og den kan fort bli på noen tusen kroner, sier operasjonslederen i politiet.

– Redd og panisk

Vaktkommandør Ronald Drotningsvik ved 110-sentralen forteller at kvinnen var fortvilet.

– Hun har vært rimelig redd og panisk nede i kjellerområdet. Hun har nok hatt panikk der nede stakkar, sier Drotningsvik.

– Alle gjestene ble evakuert?

– Ja, det er jo ikke heldig når 400 gjester står på gaten og fryser. Hun var rimelig fortvilet hun i resepsjonen også, sier vaktkommandøren hos brannvesenet.

Satt i heisen

Klokken 04.47 fikk politiet en telefon fra en annen kvinne som fortalte at hun satt fast i en heis.

– Hun visste ikke hvilket hotell hun var på, men heisen hadde stoppet opp. Politiet ba henne trykke på knappen, og da begynte heisen å gå igjen, sier Algrøy.

– Hva synes du?

– Det er litt hjelpeløst. Men det var vel et innslag av alkohol der og vil jeg anta, sier operasjonslederen i politiet.

– Alarmen gikk

En mann i 20-årene ringte politiet fra et utested i Vaskerelven.

– Han hadde våknet opp og skjønte ingenting. Så fikk vi melding fra Nokas om at det gikk en alarm på utestedet. Den ble utløst da mannen beveget seg, og vi kunne fortelle dem hvorfor, forteller Algrøy.

Ringte mamma

Klokken 03.50 ringte en mor til politiet og fortalte at datteren hennes var innelåst på et toalett på et utested.

– Vi fikk kontakt med datteren, og med sporing av telefonen hennes fant vi ut at det var et utested på Torget. Politiet kjørte dit, og ved hjelp av en uteplass vegg i vegg fikk vi fatt i en nøkkel, sier Algrøy.

Dermed kom den gjenglemte kvinnen seg ut ved 04.30-tiden lørdag morgen.

– Bør ha rutiner

– Hva tenker du om så mange tilfeller i løpet av en natt?

– For det første er det sløvt av dem som blir innestengt. Men de som har utesteder bør ha rutiner og gå skikkelig igjennom lokalet og se at det ikke er folk igjen der, sier operasjonslederen og fortsetter: – Det bør være helt unødvendig at sånn skal skje. Samtidig bør folk være såpass oppegående at de kommer seg ut når det stenger.