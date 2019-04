– Det vil bli forsinkelser utover dagen, sier lufthavndirektør Øystein Skaar.

Ifølge Avinor har flere fly nå fått lande på Bergen lufthavn Flesland, etter at tåke skapte trøbbel i morgentimene.

Søndag morgen og formiddag fikk ingen fly lande på flyplassen.

– Det har ligget tykk tåke siden i morges, og vi har derfor ikke hatt noen landinger, sa Skaar ved 11-tiden.

Forsinkelser utover dagen

De fleste flyene som sto på bakken søndag morgen fikk lette, men alle innkommende flyginger fikk ny tid. Ikke før klokken 11.46 landet første fly.

– Dette vil medføre forsinkelser utover dagen, sier Skaar.

Søndag morgen lå tåken tykt flere steder i Hordaland. Til tross for at den lettet flere steder i løpet av morgentimene tok det tid før det klarnet opp over Flesland.

– Tåken vil lette utover formiddagen, når solen får varmet opp luften, sa statsmeteorolog Tone Christin Thaule til BT tidligere i dag.

Seineste fredag ga radarproblemer stans i flytrafikken på Vestlandet.