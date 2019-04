Aktor ber om 12 år i fengsel for faren som skal ha mishandlet datteren siden hun var to år gammel.

Aktor la i dag ned påstand i retten om tolv år i fengsel, hvorav to år betinget.

Aktor i saken er Jan-Inge Wensell Raanes.

Bistandsadvokat Beate Hamre krever 6,8 millioner i erstatning til offeret.

De sakkyndige mener datteren er utsatt for grove overgrep og massiv omsorgssvikt. Dette skal ha påvirket og skadet henne for livet.

Den 16 dager lange rettssaken i Bergen tingrett avsluttes onsdag.

– Det er ren løgn

Faren skal ha dopet henne ned og brukt vold mot henne i forkant av overgrepene fra hun var 9 år gammel.

Både datteren og stedatteren anmeldte i 2016 sin far for overgrep. Forholdene stedatteren anmeldte er henlagt fordi de er foreldet, mens han er tiltalt for overgrep mot datteren fra hun var 2 til 14 år gammel.

Faren har tidligere nektet straffskyld.

– Det er ren løgn, sa han om datterens forklaring.

– Jeg har aldri gjort noe seksuelt med noe barn.

Kommunen har beklaget

Datteren og stedatteren har forklart om omfattende omsorgssvikt gjennom hele oppveksten, noe det også ble varslet om gjentatte ganger.

Søstrenes advokater jobber med et millionsøksmål mot kommunen for tapt barndom og sterkt redusert livskvalitet.

Bergen kommune har i ettertid erkjent at de ikke håndterte søstrenes situasjon godt nok, og beklaget dette.

– Natige etter penger

Mannen har tidligere forklart i retten at han tror anmeldelsen kommer fordi de er ute etter penger.

– Jeg tror min ekssamboer, stedatter og datter har gått sammen om dette for å få tak i en god slump penger. De er natige etter penger.

Innrømmer alkoholbruk

69-åringen har erkjent at det var en del alkoholbruk da barna var små, men har nektet for vold og overgrep.

Også flere av mannens ekssamboere og ekskoner har i avhør forklart om voldsepisoder med mannen, men 69-åringen har avvist dette.