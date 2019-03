Drev mot land.

Like før klokken 06 fredag morgen fikk Hovedredningssentralen melding om at et tankskipet «Ionian Star» hadde mistet motorkraft fire kilometer vest for Fedje, og drev mot land. Skipet har 19 personer om bord.

Flere andre fartøy i området, kom til blant annet et Kystvaktskipet KV «Senja» og slepefartøyet «Vivax».

– Vivax fikk festet slep og klarte å holde tankskipet stabilt, forteller vakthavende redningsleder Johan Mannsåker ved Hovedredningssentralen i Sør-Norge.

Skipet har nå fått motorkraften tilbake, og går for egen maskin inn mot Sløvåg. Klokken 07.27 melder Hovedredningssentralen at slepefartøyene «Vivax» og «Silex» vil følge skipet inn.

– Øvrige ressurser dimitteres, skriver HRS på Twitter.

Sløvåg var også det opprinnelige målet for tankskipet, som ikke har last om bord.