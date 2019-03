Den 23 år gamle ledebilsjåføren Sandra Dalebø i Sogn Vegtjeneste får skryt for måten hun håndterte tunnelbrannen på.

Vakthavende brannbefal i Aurland brannvern, Arvid Gilje, berømmer innsatsen til alle de involverte mannskapene, og spesielt føreren av ledebilen som kjørte sammen med lastebilen som tok fyr.

Det var i natt at traileren begynte å brenne i Gudvangatunnelen i Aurland.

– Den som kjørte ledebilen gjorde en kjempeinnsats med å få ut alle sine, og det var godt samarbeid mellom alle involverte.

Løp mot nødskapet

Føreren av ledebilen var 23 år gamle Sandra Dalebø i Sogn Vegtjeneste.

Hun var fem og en halv time inn i arbeidsvakten da det begynte å brenne i tunnelen.

– Jeg så at lastebilen bak meg begynte å blinke, og skjønte med en gang at det var noe. Da jeg så i speilet så jeg flammer fra dieseltanken, sier Dalebø.

Så gikk ting raskt. Dalebø løp mot nødskapet i tunnelen og ringte til Vegtrafikksentralen.

– Holdt hodet kaldt

Deretter tok hun sjåføren fra den brennende traileren med seg inn i ledebilen. På veien ut plukket hun opp arbeiderne som jobbet i tunnelløpet.

– Alt gikk veldig fort, men samtidig veldig seint. Det var effektivt, men det føltes samtidig sakte fordi man er veldig redd, forteller Dalebø.

Hun sier at folk reagerte raskt, og at evakueringsplanen fungerte. På tross av dramatikken klarte alle å holde hodet kaldt, føyer hun til.

– Man prater om at det kan begynne å brenne, og er redd for at det skal skje. Når det først skjer så er man klar over hva man skal gjøre, sier Dalebø.

– Alle var oppskaket

Hun sier at brannvesenet var på plass omtrent i det de kom ut av tunnelen.

– Hvordan var stemningen da dere kom ut av tunnelen?

– Alle var litt oppskaket. Vi ble samlet, og snakket sammen. Så kom det helsepersonell, politi og brannvesen og sørget for at alle fikk den hjelpen vi trengte, sier Dalebø.

Etter hendelsen har hun reist hjem og fått sovet ut. I etterkant er det lite hun ville gjort annerledes.

– Jeg er veldig stolt over arbeidet, og måten dette ble håndtert på, sier Dalebø.