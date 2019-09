Vest politidistrikt frigir nå navnet på mannen som omkom i en fallskjermulykke på Voss lørdag.

I en pressemelding fra politiet heter det at det var den 25 år gamle Espen Wigemyr som omkom i fallskjermulykken lørdag 7. september. Wigemyr var opprinnelig ikke fra Voss, men har hatt adresse der siden 2016.

Navn blir frigitt i samråd med pårørende.

Saken etterforskes ved Voss lensmannskontor/Indre Hordaland lensmannsdistrikt.

Det var lørdag kveld klokken 19.36 at politiet først vi melding om hendelsen. En bevisstløs mann ble etter kort tid hentet opp av Vangsvatnet. Mannen ble seinere på kvelden erklært omkommet.

Arne Hofseth

Var samlet til middag

Voss Fallskjermklubb sin middag ved sesongslutt fikk lørdag kveld et helt annet preg enn tiltenkt.

Festtalene ble avlyst og kommunens kriseteam kom til stedet for dem som trengte dem. – Vi fant det ikke riktig å avlyse middagen på Hangurstoppen Restaurant. Medlemmene måtte ha mat, og vi hadde behov for å være sammen, sier styreleder i Voss Fallskjermklubb, Christian Selland.

Han sier at den omkomne er en av klubbens instruktører.

Under en minnestund i klubbhuset søndag holdt faren til den omkomne en tale der han presiserte hvor glad sønnen var i fallskjermklubben, ifølge avisen Hordaland.

– Han var her nesten mer enn han var hjemme, og jeg er så glad for samholdet han fikk oppleve her. Han brant virkelig for klubben, og de var som familie for han, sa faren.

Har mer enn 1000 hopp bak seg

– Han var en erfaren fallskjermhopper med mer enn 1000 hopp bak seg. Han hoppet med en såkalt høyverdig skjerm. Dessverre gikk det galt, og han landet med stor fart mot vannflaten, sier klubbens daglige leder Andreas Håland Hemli.

175 fallskjermhoppere har i helgen vært samlet til sesongavslutning på Voss. Hoppet som gikk galt var et såkalt swoopinghopp, der en inn mot landing holder god fart, gjerne opp mot 100 kilometer i timen og lav høyde over vannflaten, før man lander på en flåte et stykke ut fra land.

Driften tatt opp igjen

– Redningsaksjonen gikk etter planen. Hopperen var ute av vannet i løpet av ett minutt, og kom straks under legebehandling på land. Men dessverre sto ikke livet til å redde, sier Alexander Hellerich.

Han opplyser at driften ved hoppsenteret på Bømoen ble tatt opp igjen ved 13-tiden søndag. Det skjedde i samråd med foreldrene til den omkomne. Medlemmene har levert foto- og videomateriale til politiet til hjelp med etterforskningen.

Christian Selland var selv utsatt for en hard landing på Bømoen for noen år siden. Etter en pause har han nå tatt opp fallskjermsporten og styreledervervet i klubben.