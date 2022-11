Ida Aulins mor: – Hun skriker og roper «Marianne er død, jeg bare vet det!».

Sterke vitnemål fra foreldrene til den Nav-ansatte som overlevde angrepet.

Ida Aulins foreldre vitnet tirsdag i Hordaland tingrett i den pågående Nav-rettssaken.

Marianne Amundsen (57) ble drept på Nav-kontoret på Danmarks plass mandag 20. september i fjor. Til stede på brukermøtet var også hennes kollega, Ida Aulin, da 29 år gammel. Hunble rammet av tre knivstikk, to av dem i ryggen.

Særdeles tungt

I retten tirsdag vitnet Aulins foreldre.

Lisbeth Ljones Aulin (58) og Bård Sigurd Aulin (57) fortalte om en selvstendig og uredd datter som etter hendelsen fikk det særdeles tungt og måtte ha folk rundt seg døgnet rundt.

Moren fortalte blant annet om et sterkt møte med datteren på behandlingsrommet på sykehuset.

– Hun griner hysterisk og har store fysiske og sjelelige kvaler. Hun hadde kjent på dødsangst og sett en kjær kollega bli stukket i hjel med kniv, sa moren.

«Marianne er død»

– Hun skriker og roper «Marianne er død, jeg bare vet det!», og hun bebreider seg selv for å ha forlatt henne. Hun lurer også på hvorfor ingen kom til hjelp da hun ropte. Hun husker ikke tidslinjen klart, men har en formening om at hun hadde gått inn igjen i rommet.

Moren fortalte om tenner som klapret og en kropp som skalv, og at det kunne ta timer å roe datteren ned. Den minste bevegelse eller lyd var nok til å trigge henne, sa hun.

Dette bildet er tatt av politiets kriminalteknikere like etter hendelsen.

– Trengte en hånd

Ida Aulins far fortalte at de var hos datteren på sykehuset så lenge hun lå der. Han om dagen, konen om natten.

– Hun trengte en hånd å holde i når angstbygene red henne som verst, sa faren.

Moren sa at det etter hvert var folk som kunne fortelle Ida at hun med risiko for sitt eget liv hadde gått inn igjen på rommet på Nav for å prøve å redde Marianne.

– Både bistandsadvokat og helsepersonell kom for å kommunisere hendelsen til henne. Vi så at Ida endret seg og kunne slippe den skyldfølelsen hun hadde. Det var sterkt å se at helsearbeidere tok til tårene i møte med Ida.

Flashbacks og angstanfall

Etter sykehusoppholdet, fortalte foreldrene, måtte Ida trygges på alt og ha folk rundt seg hele døgnet. Stadig kom det flashbacks og angstanfall, sa faren.

I starten var begge foreldrene sykmeldt. Familien takket også ja til hjelp fra kommunens kriseteam.

Aulins mor sa at datteren ga uttrykk for at det var «som å være liten igjen og lære seg det mest grunnleggende».

– Hun har vært fast bestemt på å gjenvinne normalen, ta tilbake tryggheten. Vi har ikke hatt fokus på gjerningspersonen eller det som skjedde.

– Ida har vært klar på at gjerningspersonen ikke skal få ødelegge mer enn han allerede har gjort. Vi har hatt fokus på vår kjære Ida og hennes rehabilitering. «Dette gjør jeg for Marianne», har hun sagt.

– Har grudd seg

Faren fortalte om målrettet jobbing fra datterens side for å tilpasse seg hverdagen igjen, eksponeringstrening som for eksempel å gå på butikken.

– Men alltid med følge og med et blikk over skulderen.

I mars, fortalte faren, dro Ida på Syden-tur sammen med familiemedlemmer. Turen måtte planlegges i detalj. De dro til og med til Flesland for å «øve på å være på en flyplass».

Ida Aulins mor sa at datteren etter hvert også kunne være mer for seg selv i leiligheten sin.

– Hun har vært veldig spent opp mot rettssaken. Hun sover fortsatt dårlig, og hun har grudd seg til disse dagene.

Moren sa også at rettssaken har gitt dem innsikt i detaljer rundt hendelsen.

– Vi ser hvor nære vi var å også miste vår kjære Ida. Tiden leger alle sår, sies det. Nei. Men hun skal klare å leve med disse sårene.

– Støttende

Foreldrene skrøt av et fantastisk helsevesen og Nav-kolleger og lokale ledere som har stilt opp på en forbilledlig måte.

– De har vært støttende, varme og tilgjengelige for Ida.

Det «offisielle Nav» ga de uttrykk for å være langt mindre fornøyd med. Foreldrene etterlyste en beklagelse fra det holdet, og en erkjennelse av at risikovurderinger og sikkerheten på samtalerommet kunne vært bedre.

En slik beklagelse er også tidligere blitt etterlyst av familiens bistandsadvokat, og i denne saken fra oktober kom Nav med noen svar.

– En beklagelse synes jeg de etterlatte etter Marianne og Ida har fortjent. Det handler om å strekke ut en hånd og erkjenne at sikkerheten kunne vært bedre. En beklagelse vil kunne være legende for dem som sitter igjen med arrene og spørsmålene, sa Bård Sigurd Aulin.