Podkast: – Her dreit eg meg ut

BT-kommentator Hans Mjelva tok grundig feil om statsbudsjettet.

Publisert Publisert For mindre enn 10 minutter siden

Eit nytt statsbudsjett er lagt fram, og som varsla blei det strammare enn før. Men det blei ikkje verre enn at regjeringa fann pengar til Stad skipstunnel. Der tok BT-kommentator Hans Mjelva kraftig feil.

– Eg er veldig overraska. Her dreit eg meg ut, for eg var på NRK Sogn og Fjordane i dag tidleg og sa at Stad skipstunnel nok ville slite i dette budsjettet. Det gjorde den ikkje, innrømmer han i vekas episode av «Nokon må gå».

I Bergen overskygger framleis barnevernsskandalane alt, og torsdag kveld skal fleire opposisjonsparti ta stilling til om dei framleis har tillit til byrådet. BT-kommentator Gerd Tjeldflåt samanfattar stoda i denne episoden.

Kulturredaktør Jens Kihl tek på seg å vere oppmuntringsråd, med ei noko spesiell historie om Sandviksfjellet.

Høyr episoden i spelaren over, eller der du vanlegvis lyttar til podkast.

Hør i BT-appen | Podme |

Høyr meir godt lydinnhald i BT-appen (trykk på Podkast-knappen nedst i appen). Last ned BT-appen her.

Du finn også denne podkast-serien på Podme. BT-abonnentar kan aktivere tilgang til Podme her.

Publisert Publisert: 6. oktober 2022 15:50