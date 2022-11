Fyrverkeri, allsang og tenning av juletre, men én ting er annerledes: Slik blir lysfesten i år

Tradisjonen tro arrangeres lysfesten for 33. gang på Festplassen lørdag 19. november.

I år blir det fyrverkeri over Smålungeren.

Lysfesten er en førjulstradisjon for mange bergensere. I fjor ble festen arrangert på Ole Bulls plass på grunn av teststasjonene for korona på Festplassen. I år kan folk igjen samle seg rundt Smålungeren for å oppleve arrangementet.

Lysfesten samler folk i den mørkeste tiden, noe sjefredaktør i BT, Frøy Gudbrandsen, mener er viktig med tradisjonen.

– Det er en tradisjon for bergensere, men også folk som kommer utenbys fra. Folk får julestemning, og starter julehandelen. Det er vår gave til byen i førjulstiden, det syns jeg er utrolig flott, sier Gudbrandsen.

Bergens Brandkorps sparker i gang arrangementet kl. 15.20. Den offisielle åpningen er kl. 16.00 der Gudbrandsen skal holde tale.

Videre leder konferansier Ingvild Tennfjord resten av arrangementet. Det blir underholdning fra Bendik, Bergen og Arna Soul Children og flere.

Det hele avsluttes med «Deilig er jorden» og fyrverkeri over Smålungeren.

Programmet under lysfesten 2022 • 15.20 Bergen Brandkorps varmer opp • Offesiell åpning av Lysfesten ved sjefredaktør Frøy Gudbrandsen • konferansier Ingvild Tennfjord • Underholdning av Bendik, Irene Kinunda Afriyie, Hallaisiken & TweenMachine, Bergen og Arna Soul Children og Lars Erik Birkeland med husband • Lysfesten avsluttes med «Deilig er jorden» og fyrverkeri

Ingen fakler i år

Av miljø- og sikkerhetsmessige hensyn blir det ikke delt ut fakler til publikum i år, men det er likevel duket for en spektakulær lysopplevelse med fyrverkeri over Smålungeren.

Fyrverkeriet blir skutt opp fra flåter plassert på Smålungeren. Grunnet plasseringen av fyrverkeri vil det i år være åpent rundt hele vannet. Det vil også være god plass på siden av Kode (Rasmus Meyer allé).

Det blir ingen fakler på årets Lysfest.

Flere avganger for buss, bane og båt

Skyss setter inn flere avganger på buss, bane og Askøyruten (båt). Skyss oppfordrer dessuten folk til å beregne god tid denne dagen da det er mye folk som skal reise kollektivt.

Politiet stenger Kaigaten av sikkerhetshensyn fra cirka kl. 15.30 til 17.30. Dette påvirker Bybanens holdeplasser i sentrum. Skyss har lagt ut en oversikt over ekstraavganger på deres nettsider.

Det er meldt gode værforhold i helgen.

– Ingen nedbør i sikte

Meteorolog hos StormGeo, Isak Slettebø, har troen på at ukens finvær også holder seg inn mot helgen.

– Det ser ganske lovende ut. Den værtypen vi har hatt de siste dagene vil ikke endre seg, og hvis det endrer seg blir det for det bedre, sier han.

Vindstyrken vil trolig minke på lørdag, og det kan hende at temperaturen vil synke.

– Det kan bli tre–fire grader kaldere enn normalen, men det er ikke noe nedbør eller skydekke i sikte. Det kan bli stjerneklart.