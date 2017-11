Skal du oppleve vinter i helgen, må du reise på fjellet.

Vinterens første snøfnugg falt over store deler av Bergen og omegn fredag morgen. Det plutselige snøfallet skapte utfordringer i trafikken flere steder.

Men ut på dagen regnet det meste av snøen bort.

– Vinteren er ikke kommet for å bli. Men gjennom helgen vil vi oppleve en smak av vinter. Vi får et ganske kjølig drag gjennom helgen og frem til og med mandag, sier vakthavende meteorolog Geir Ottar Fagerlid ved Meteorologisk institutt.

EIRIK BREKKE

Skimuligheter

Hele Vestlandet vil oppleve lavere temperaturer i helgen. Lørdag skal det regne i lavere strøk, men i høyden blir det snø.

– Det blir snø fra mellom 200 til 400 meters høyde og oppover, sier Fagerlid.

– Vil dette si at det blir skiforhold i fjellet?

– På søndag kan det bli gode muligheter for å gå på ski for de ivrigste skigåerne. Det blir nordavind, lite skyer og dermed gode sjanser for litt sol. Men det blir nok ikke en særlig tjukk såle, sier han.

EIRIK BREKKE

Minusgrader

Også mandag melder meteorologen om fint vær på Vestlandet.

– Mandag kan bli veldig fin, med oppholdsvær og lave temperaturer. Det er ventet minusgrader både natt til mandag og natt til tirsdag.

Deretter blir det varmere og mer regn.

– Det kommer et nytt lavtrykk fra vest som trenger seg på. Det blir nedbør fra tirsdag og noen dager fremover. Men det blir ikke de helt store mengdene, sier Fagerlid.

Han sier det ikke er tvil om at høsten er på hell.

– Hovedbeskjeden er at det går mot vinter, det er ikke tvil om det. Fra slutten av neste uke kan det bli en lengre periode med tørrere og kaldere vær.

Fred Ivar Utsi Klemetsen

God sikt over fjellet

Det er ventet lite nedbør i høyfjellet i helgen, men det skal blåse en del over fjellovergangene.

– En kan regne med at det kan nå opp i liten kuling, og kanskje stiv kuling på de mest utsatte plassene, sier Fagerlid.

Han ser imidlertid ikke at vinden bør by på de store problemene for bilister som skal over fjellet.

– Det er lite nedbør, så det bør være greie forhold. Det betyr at sikten bør være grei. Men kan være glatt på veiene, så folk bør ha skiftet til vinterdekk, sier han.