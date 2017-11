– Vi er årvåkne med en gang det er flere som er smittet, sier smittevernoverlege.

Sent i går kveld ble det bekreftet at to personer som er innlagt ved Haukeland sykehus har fått påvist Giardia-smitte.

– Vi har to bekreftede tilfeller, men det er muligens et tredje også. Det er for tidlig å si noe om smittekilden, sier smittevernoverlege Kari Stidal Øystese.

Hun forteller at hun må intervjue de to personen for å finne smittekilden.

– Vi er årvåkne med en gang det er flere som er smittet. Men om det er felles smittekilde vet vi ikke. Det kan være en matvare eller personsmitte, og det kan også være vannsmitte. Vi hadde likevel forventet flere dersom det er vannsmitte, sier hun.