Bergen får nå den dyreste månedsbilletten av de store byene, og bare én av dem har like dyre enkeltbilletter.

Mandag offentliggjorde Skyss de nye prisene for kollektivtrafikken i Hordaland, som trer i kraft 1. februar. Det skapte stort engasjement i sosiale medier, spesielt mot Skyss, selv om det er Hordaland fylkeskommune som fastsetter prisene.

App-rabatten forsvinner

En av de største endringene blir at billettprisene øker for buss, bybane og Askøyruten i Skyss-appen eller på Skyss-kort. Årsaken er at rabatten forsvinner. Minstepris blir dermed 37 kroner for voksne, mot dagens 30,80 kroner.

Det er også enkeltbilletten som prosentmessig har økt mest i pris de siste årene, sammenlignet med 30-dagersbilletten.

– At enkeltbillettene er den billettypen som stiger mest, er fordi vi ønsker å bygge opp under en mer varig bruk av kollektivtrafikk. I tillegg har vi hatt inne en rabatt for å få folk over på billettkjøp via app. Det har vi nå oppnådd, og nå må vi prise oss inn igjen. På grunn av totaløkonomien kan vi ikke fortsette med denne rabatten, sier fylkesrådmann Rune Haugsdal.

Dyrest av byene

Over 70 prosent av dem som kjøper billett, gjør det nå via Skyss-appen.

1. februar er det 30-dagersbilletten som får størst hopp i kroner. Den vil nå koste 810 kroner. I tillegg endres rammene for hvor lenge en 30-dagers billett er gyldig.

Før var den gyldig til midnatt den dagen den utløp. Nå er den gyldig til samme klokkeslett som kjøpetidspunktet. Det vil si at du «mister» en dag i forhold til tidligere, hvis du kjøpte billetten om morgenen.

Bergen blir nå den storbyen i landet med den dyreste 30-dagersbilletten. Vi har også de dyreste enkeltbillettene, sammen med Trondheim.

Enkeltbillett 1 sone 30 dagers-billett Bergen 37 810 Oslo 35 736 Stavanger 35 720 Trondheim 37 760

Alle prisene i tabellen over er justert etter varslede eller allerede gjennomførte takstøkninger for 2018.

