«Con Amore», skuten som ble kjent i den populære TV 2-serien om Fjorden Cowboys, må fjernes innen torsdag.

Fungerende rådmann i Kvam herad, Anita Hesthamar, bekrefter overfor Bergens Tidende at det er sendt varsel til eier om at vraket av skuten må fjernes innen 1. februar 2018.

Vinteren 2016/2017 lå den gamle risørskøyten på slipp i Norheimsund for en del utbedringer. Den 45 fot store båten ble bygget i 1933 og var bygget i eik med furuspant.

Tok inn vann

Da den skulle sjøsettes igjen, viste det seg at skøyten tok inn vann. Den ble slept ut fra kai og sank midt i leden. I ettertid har skuten lekket olje og vært til stor forargelse for omgivelsene.

Gjentatte forsøk på å heve båten har vært mislykket. Nå er tålmodigheten i ferd med å ta slutt i Kvam.

Brannsjef i Kvam, Bjørn Johansen, har tidligere gitt klart uttrykk for at båten skal bort. Han har anslått hevingen til å koste et sekssifret beløp.

– Havet er ikke en søppelplass, sier han.

Varsel om fjerning

Nå er kommunens nye, fungerende rådmann kommet på banen.

– Vil kommunen ta initiativ til å heve båten om eier ikke etterkommer pålegget?

– I første omgang legger kommunen opp til at eier fjerner vraket selv. Varsel om fjerning er formidlet. Nå avventer vi hva eier vil foreta seg. Vi har fått en forespørsel fra eier om en utsettelse av fristen. Den henvendelsen har vi ikke tatt stilling til.

– Når vil eier får svar på hva som er kommunens neste trekk?

– Kommunen har tatt kontakt med politiet for å få avklart om det ut fra hensynet til etterforsking er ønskelig med utsettelse. Når vi har fått svar på dette vil vi ta endelig stilling til spørsmålet om utsettelse, sier Hesthamar.

– Lykkelig utgang

Kommunen har anledning til å få vraket fjernet på eiers regning om andre løsninger ikke kommer opp.

Eier av skuten da den sank var Joar Førde, også kjent som kompanjongen til Lothepus i Fjorden Cowboys.

– Jeg har dialog med både Kvam herad og politiet. Mer enn det kan jeg dessverre ikke uttale meg om på nåværende tidspunkt. Ikke annet enn at vi alle ønsker en lykkelig slutt, skriver Førde i en tekstmelding til BT.

Den nye eieren, Espen Koldal, har ved flere anledninger prøvd å heve skuten i den hensikt å kunne sette den i stand igjen, men uten å lykkes.

Hvem eier båten?

BT har spurt både gammel og ny eier om hvem som eier båten og eventuelt tar regningen om kommunen må heve skøyten.

– Den muntlige avtalen mellom Joar og meg er at jeg overtar eierskapet når båten er hevet. Så lenge skuten ligger på bunnen er den egentlig ikke mitt problem, men jeg har ikke tenkt å løpe fra ansvaret, sier Koldal.

– Ingen kommentar, sier Førde, når BT tar kontakt på telefon for å få klargjort eierskapet.

– Det er blitt litt av en suppe dette her?

– Det kan du trygt si. Noen skjær i sjøen er det. Bokstavelig talt.

Anmeldelse mottatt

Nylig forsøkte en så langt ukjent båt å slepe «Con Amore» ut på dypere vann i Hardangerfjorden. Åpenbart for å bli kvitt problemet.

Denne manøveren har ført til at det den nye eieren kaller hærverk på båten er blitt anmeldt til politiet. Tidligere er eier anmeldt til politiet på grunn av miljøforsøpling. Båten har lekket olje etter at den gikk til bunns.

Lensmann Terje Sperrevik i Kvam og Samnanger lensmannsdistrikt sier at saken ikke har spesielt høy prioritet.

– Vi har mottatt anmeldelsen, men vi har en rekke saker som må etterforskes før denne, sier Sperrevik.