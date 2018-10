For hvert barn kvinnen føder før fylte 28 år faller faren for brystkreft. Beskyttelsen oppstår i uke 34, viser forskningsresultatene.

– Vi tror det har noe med signalene som graviditeten gir brystene på dette tidspunktet, som også får brystvevet til å produsere melk, sier professor Nina Øyen ved Universitetet i Bergen, som har samarbeidet med professor Mads Melbye ved danske Statens Serum Institut, som har ledet studien.

I studien fant forskerne ut at dersom en kvinne får barn før fyller 28 år, så faller risikoen for å utvikle brystkreft med 8 prosent per barn. Kvinner som føder innen de første 33 ukene av graviditeten oppnår ikke noen beskyttende effekt.

– Nå vet forskerne når og hvor de skal lete etter den beskyttende faktoren under graviditeten. Det gir oss en mulighet for å avdekke mekanismene og forstå hvordan beskyttelsen oppnås, sier Øyen.

I studien er 2,3 millioner danske kvinner undersøkt. De danske resultatene er sammenliknet med en tilsvarende undersøkelse i Norge der 1,6 millioner kvinner er med.