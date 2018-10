Denne spesielle transportløsningen ble observert i 80-sone på E39 mot Åsane.

– Noe slikt har jeg aldri før sett på veiene. En diger kasse på taket av en personbil. Dette så trafikkfarlig og ganske komisk ut, sier drosjesjåføren Aw-Ali Abdisamad som kjører for Bergen Taxi.

Taxisjåføren hadde vært på Haukeland sykehus og var på vei til Åsane mandag ved 10-tiden da han og passasjerene i bilen ble oppmerksomme på «kassebilen».

Fra Somalia

– Kan dette være lov på norske veier? Jeg kommer selv fra en liten bygd i Somalia der ingen bryr seg om trafikkregler, men her i Bergen hadde jeg trodd man krevde større sikkerhet på veiene.

Ifølge Aw-Ali holdt bilen rundt 80 kilometer i timen. I kassen så det ut til å være en del løse gjenstander.

– Synet ble samtaleemne blant oss i taxien. Bilen svingte av like før Åsane Senter, sier sjåføren, som har kjørt drosje i Bergen siden 2014.

– Sjelden slikt volum

Distriktsleder i Utrykningspolitiet Terje Oksnes har fått oversendt bildet av «kassebilen» på E39. Han synes det er vanskelig å se hvor godt sikret kassen er ut fra bildet.

– Dette kommer under bestemmelsene for sikring av last. Det er sjelden vi ser et slikt volum på et tak, skriver Oksnes i en e-post.

Spektakulær transport

Det er ikke første gang at sjåfører får oppmerksomhet for måten en bil er lastet på. En av de mest spektakulære løsningene sto stortingsrepresentant Erik Skutle (H) for etter en tur til IKEA sommeren 2017.

På vei til Bergen sentrum ble han stoppet av politiet og fratatt sertifikatet på stedet etter overlast på tak. Passasjeren hans satt også og holdt fast deler av lasten med hendene, ifølge politiet.