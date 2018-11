Lagret goudaost fra Krokeide gikk helt til topps i oste-VM.

16 oster kjempet om heder og ære i fredagens finale i World Cheese Awards i Bergen.

Og det var en goudaost fra Bergen som stakk av med gullet. Jørn Hafslund fra Ostegården i Fana gikk seirende ut i finalen med sin lagrede, gouda-lignende «Fanaost».

– Dette er bare helt sprøtt. Jeg hadde ikke forventet det i det hele tatt, sa en opprømt Hafslund til BT rett etter at det ble klart at gullet ska hem.

Tor Høvik

Vinneren: – Bare helt sprøtt

Samme mann tok bronse under fjorårets arrangement i London. Da deltok han med samme produkt.

– Det er utrolig gøy at gullet går til Norge og Krokeide i år. Vi hadde norsk vinner for to år siden også. Det forteller meg at vi har gode oster i Norge.

– Nei, det er helt sprøtt. Jeg vet ikke hva mer jeg skal si. Vi må nesten snakke mer på mandag, eller noe sånt. Nå koker det her, sa Hafslund, før han vandret videre for å motta hyllesten fra de andre deltakerne, som for øvrig har hatt med seg oster fra 29 ulike land.

The crowd goes wild for our Norwegian winner, Fanaost by Ostegården. Absolutely electric in this room! #WorldCheeseAwards #ostevm2018 pic.twitter.com/iRvKRhfnlq — Guild of Fine Food (@guildoffinefood) November 2, 2018

Ørjan Deisz

Danket ut 3500 oster

Rundt 3500 oster fra hele verden har deltatt i årets konkurranse. 175 av dem kom fra norske produsenter.

Til slutt hadde dommerne altså 16 å velge mellom.

Jørn og Ruth Hafslund har fra Ostegården på Krokeide i Fana laget egne produkter siden 2006. På produktlisten står det fem-seks oster og noe yoghurt.