Mannen i 50-årene er en kjenning av politiet. I dag må han stille i retten.

I 12-tiden torsdag tvitret bergenspolitiet dette: «Ruset og aggressiv mann utenfor jernbanestasjonen, slo løs på en parkert bil med en planke, han gikk videre mot Bystasjonen, sjikanerte forbipasserende (...).»

23 forhold på seg

Mannen ble pågrepet, men ikke tatt på fersken. Ifølge politifullmektig Ole Stokke Vallestad var det beskrivelser gitt på stedet som ledet til arrestasjonen.

– Vitner pekte ham ut i fotokonfrontasjon, sier Vallestad til BT.

Etter det politiet foreløpig vet, sier Stokke, skal mannen ha brukt en planke mot alle de fire bilene som han nå er anklaget for å ha gått løs på.

Politiet mener det er fare for gjentagelse. Fredag ber de retten om å sette mannen bak lås og slå i varetektsfengsel.

Og ordensmakten mener han har mer å svare for: Siktelsen mot mannen i 50-årene omfatter over 20 forhold. De eldste sakene går omtrent to år tilbake i tid.

– Det er skadeverk, noen forhold med narkotikabesittelse og trusler mot offentlig tjenestemann, sier Vallestad.

– Kjenning

Den pågrepne mannen betegnes som en kjenning av politiet. Fredag ettermiddag må han altså stille i Bergen tingrett.

Da BT snakket med påtalejuristen, hadde de ikke fått avhørt mannen.

Politiet

– Han fremsto som ruset og har ikke sagt noe om skyld eller ikke. Generelt har han ikke vært villig til å forklare seg for politiet, ifølge Vallestad.

Han sier mannen ikke har noen modus med bilhærverk, men at brorparten av siktelsen dreier seg om skadeverk.

Forsvarer i saken, advokat Jostein Alvheim, hadde fredag formiddag ikke fått snakket med klienten.

– Han har også to tiltaler mot seg fra tidligere. Jeg får bare møte opp i retten og snakke med ham der. Han har ikke villet forklare seg. Dermed har han heller ikke tatt standpunkt til anklagene, sier Alvheim.