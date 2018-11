Det ble noen dramatiske morgentimer for Voss Brannvern.

Da brannvesenet fikk melding om stølsbrannen i Hamlagrøvegen på Voss klokken 0419, holdt de allerede på med å gjøre seg ferdig med en annen brann i Evanger.

Der ble et eldhus helt nedbrent, og eieren fraktet til sykehus med røykskader.

– Full fyr i eldhuset, ingen fare for spredning, skrev Vest politidistrikt på Twitter.

– Mann har fått i seg en del røyk, får oksygenbehandling, meldte de minutter seinere.

Fraktet til sykehus

Da brannvesenet kom til Hamlagrøvegen, hadde de to som oppholdt seg der forsøkt å slukke brannen.

– Vi møtte en hytte hvor flammene sto ut av vinduene på den ene siden, forteller brannsjef på Voss, David Skjerven.

Mannen og kvinnen ble fraktet til Voss sykehus med ambulanse. Skadeomfanget er foreløpig ukjent.

– Stølshuset er helt utbrent etter brannen, forteller Skjerven.

Politiet i Bergen fikk meldingen om brannen klokken 0557.

Da om at to personer hadde kommet seg ut, og at brannstedet var ankommet stedet for å starte slukking.