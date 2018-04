No skal dei igang igjen.

– Då eg spurde Ottar om han ville vere med i år og, svara han at han var begynt å stivne litt i skrotten. Men om nokon kunne hjelpe han ned i båten og starte motoren, var det greitt!

Idar Hopland (70) ler godt og ser bort på kompisen Ottar Sætre (75), medan han skjenker meir kaffi og strekk seg etter eit stykke formkake. Gjengen frå Neptun seniorklubb har benkja seg langs det sjølvsnikra langbordet ute på Selsøy i Austrheim.

620 hjelparar

Eigentleg er dei her for å førebu den årlege 8. mai-feiringa. Det skal hoggast vekk litt buskas framfor minnetavla slik at veteranane kan gjere honnør utan å snuble.

Privat

Men dei seks godt vaksne karane kring bordet i alderen 70–80 år er også den harde kjernen i den delen av klubben som i fjor sørgja for at over 20 tonn plast vart rydda vekk frå strendene i kystkommunen.

Dei fekk riktig nok god hjelp – frå 620 skuleelevar og barnehageborn. Fleire bygdelag slutta seg og til aksjonen, slik at den samla mengda avfall kom opp i 23 tonn.

I starten av mai går dei i gang igjen, med same opplegg som i fjor og minst like mange hjelparar.

– Må sjå elendet med eigne auge

Også for desse karane starta det med plastkvalen på Sotra. Dei ville gjere noko i Austrheim, og tok opp temaet på eit medlemsmøte i seniorklubben i februar.

Privat

– Då eg spurte dei om vi verkeleg skulle få ei bruksrettleiing frå Sotra om korleis vi skulle rydde strendene våre, vart det fyr i teltet. Dette skulle vi ordne sjølve, seier seniorleiar Hopland.

Han tok kontakt med ordførar Per Lerøy, som vart døropnar inn til skulane i kommunen. For med 489 holmar og skjer i kommunen, og ei 433 kilometer lang kystlinje, måtte pensjonistane ha litt hjelp.

Samstundes såg dei at dei også på denne måten kunne drive litt haldningsarbeid overfor den oppveksande slekt.

– Miljøorganisasjonane kan drive så mykje haldningsarbeid dei vil på sosiale medier. Men eg har meir tru på metoden at dei må sjå elendet med eigne auge og på nært hald, seier Hopland.

Ørjan Deisz

Visste ikkje kva dei gjekk til

200 møtetimar gjekk med for å planleggje aksjonen. Dei trong pengar til drivstoff til båtane. Kommunen garanterte for 50.000, og nokre tiggebrev til det lokale næringslivet førte også fram. Og så kom det 250.000 frå Miljødirektoratet.

Dermed var finansieringa i boks. For det kostar å sende 30 båtar rundt i øyriket i to månader. I år har dei fått 300.000 frå Miljødirektoratet, som dei einaste private i Hordaland til denne typen aksjon.

– Vi visste nok ikkje helt kor mykje vi eigentleg gapte over. Det vart mykje arbeid, det kan eg seie utan å bløffe eit sekund. Men eg synest det gjekk greitt, seier Hopland, og viser fram kart over heile øyriket, oppdelt i soner, og ein detaljert aksjonsplanen. Her er det planlegging på høgt nivå.

Travelt

Eldstemann Moritz Hopland (80) dreg fram iPaden frå sekken for å vise fram bilete frå arrangementet i fjor. Og den restaurerte veteranmotorsykkelen sin.

– Det er travelt å vere pensjonist?

– Eg sa på førehand at det eg skulle sysselsette meg med når eg vart pensjonist skulle vere lystbetont. Det har det vore. Nesten alt saman, i alle fall, seier Moritz.

Privat

Fann tv

Pensjonistane skryt av borna og ungdomane dei har hatt med, og at det ikkje var vanskeleg å motivere dei til innsats.

– Du veit, gutar i 8. og 9. klasse har jo begynt å gå over frå å synest at jenter er noko herk, til å synest det motsette. Og då sa vi at det kunne vere ganske samfunnsnyttig å springe etter jentene her ute i holmane i staden, seier pensjonistleiaren og ler godt.

Av bosset dei fann, var det mykje plast. Og spesielt mykje plastflasker.

– Det viser at flaskepanten er altfor låg, meiner Hopland.

Ute på eit skjer fann dei også ein tv. Og ein annan stad eit kjøleskap.

Ørjan Deisz

– Dette er eit eksempel på kor viktig frivillig innsats er for samfunnet vårt. Engasjementet er helt uvurderleg. Nokre offentlege kroner blir putta inn, og sjå kor mykje vi får att, seier ein entusiastisk ordførar Per Lerøy. Og ifølgje ordføraren er det fleire kommunar som no vil kopiere opplegget.