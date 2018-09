I kuling og sterke regnbyger ble det havarerte frakteskipet «Heiko» lørdag ettermiddag trukket av grunnen utenfor Askvoll.

Havaristen ble trukket av to slepebåter, og ligger nå til kai i Askvoll.

«Heiko» har stått på en grunne ved Flatøy like utenfor Askvoll siden havariet natt til torsdag. Nesten tre døgn tok det før brannen om bord var slukket, og det var mulig for bergingsmannskapet å ta seg inn i styrehuset og ned i maskinrommet.

Det ble også oppdaget sprekker i skroget, der vann strømmet inn. Først lørdag mente bergingsmannskapet det var forsvarlig å trekke fraktebåten til land.

Einar Aarre

Flere lekkasjer

– Skipet har stor slagside, men vi har hatt kontroll på skipet. Slepet inn til land tok bare en halvtimes tid, og vi er glade for at det gikk bra, sier Kjetil Kongshaug fra brannvesenet i Askvoll som koordinerte operasjonen.

Det var det nederlandske bergingsselskapet Smit Salvage som sto for selv slepet og redningsarbeidet.

Da skipet kom til land, ble dykkere sendt til ned for å undersøke skadene. Enda en lekkasje var oppdaget på vei mot land, og dykkermannskap jobbet lørdag ettermiddag med å stoppe vannet som fosset inn.

Det var natt til torsdag at «Heiko» var på vei inn Sognefjorden for å søke ly for den sterke stormen, da det brøt ut brann i motoren.

Redningsselskapet

Uviss fremtid

Eieren Bjarne Olav Eidnes i Hardangerfrakt og et mannskap på tre var om bord da de mistet kontrollen over fraktebåten som gikk på grunn ved Flatøy, like utenfor Askvoll sentrum.

Hovedredningssentralen i Sør-Norge og flere båter i området deltok i redningsaksjonen, før mannskapet ble berget av helikopter og fløyet til lands.

Før fraktebåten kunne reddes, måtte den tømmes for flere tusen liter diesel.

Fraktebåten er 55 meter lang, bygget ved Øreskov Stålverksted i Danmark i 1968 og har i en årrekke fraktet stein og sand langs vestlandskysten.

Bjarne Olav Eidnes eier også Stamnes motorverksted i Vaksdal, der «Heiko» har ligget til kai.

Det er ennå ikke bestemt hva som skal skje videre med fraktebåten.

– Nå blir «Heiko» liggende til kai i Askvoll inntil det er bestemt hvor neste destinasjon blir. Det blir enten et verksted eller til opphogging, sier Kongshaug.