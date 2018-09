Bergen tingrett mener at 45-åringen ikke kan klandres for ulykken i Gulen i 2016.

En 45 år gammel mann er i Bergen tingrett frifunnet for å ha handlet uaktsomt da båten han førte gikk på en holme i Gulen sommeren 2016.

Båtførerens far (67) omkom i ulykken.

Retten mener at 45-åringen ikke kan bebreides for at han navigerte feil.

Fred Ivar Utsi Klemetsen

Håper siste ord er sagt

Forsvarer Torbjørn K. Sognefest sier til BT at han ikke er overrasket over utfallet.

– Dommen er grundig og god, og den gir uttrykk for gjeldende rett.

– Hvordan mottok din klient beskjeden?

– Det ble innstilt på henleggelse av saken for over ett år siden, og han er i en helt spesiell situasjon. Han håper at siste ord nå er sagt, sier Sognefest.

Politiet (bilde gitt ut i retten)

Tok feil av lykter

Under forrige ukes rettssak kom det frem at båtføreren tok feil av en fyrlykt på Storholmen og et sjømerke, eller såkalt lateralmerke, og at det var årsaken til at turen hjem fra Utkantfestivalen i Skjerjehamn endte fatalt.

«En årsak til at [tiltalte] tok feil kan være at både lyset fra lateralmerke 88 og lyset fra fyrlykten er rødt, i den sektor [tiltalte] befant seg i.», heter det i dommen.

I sin forklaring sa 45-åringen at han var 100 prosent sikker på at de holdt riktig kurs.

Først like før båten gikk på land, ble han oppmerksom på hva som var i ferd med å skje.

– Da ropte pappa: «Nå går du på land!». Jeg fikk ett sekund på å reagere, men jeg hadde trengt to, sa han.

De var fem personer om bord i fritidsbåten denne natten. Far, sønn, farens samboer og to kvinnelige venner av familien.

Fire av passasjerene havnet i sjøen, mens tiltalte selv ble kastet opp på holmen.

Faren ble funnet bevisstløs og ble erklært død på stedet av lege.

Google Maps

Ba om betinget fengsel

Statsadvokat Benedikte Høgseth ba i sin prosedyre retten dømme mannen til 90 dagers betinget fengsel. Hun la blant annet vekt på at båtføreren burde ha gjort mer for å forvisse seg om at han styrte i riktig retning etter å ha endret kurs.

Hun mente også at farten var for høy.

Det er Bergen tingrett uenig i.

Dommerne legger vekt på at båtføreren var kjent i området fra før, og at han hadde mye erfaring.

«Det avgjørende for retten blir at [tiltalte] etter rettens oppfatning holdt forsvarlig og «sikker fart», gitt omstendighetene for øvrig. Og, at han, da han tok feil av lateralmerke 88 og fyrlykten ikke hadde noen foranledninger til å senke farten og sjekke hvor han var, så lenge han etter sin egen oppfatning var sikker på hvor han var.», skriver dommerne.

BT har vært i kontakt med Høgseth. Hun er på reise, og har ikke anledning til å kommentere dommen nå.

Far var utkikk

Mannen er også frifunnet for det andre punktet i tiltalen: Brudd på navigeringsreglene i småbåtloven. Terskelen for overtredelse av denne er lavere enn uaktsomhetsreglene i straffeloven.

«Retten har ingen holdepunkter for at tiltalte tok oppmerksomheten bort fra føringen av båten eller feilfordelte oppmerksomheten.», skriver dommerne, og viser til hva de øvrige to passasjerene har forklart: At både far og sønn var oppmerksomme og fulgte kjøringen aktivt.

«Retten viser videre til at [faren] fungerte som utkikk, og slik sett kan ha hindret at ulykken fikk enda større konsekvenser».