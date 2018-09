Regnrekorden for september ryker trolig snart.

Sommeren var den tørreste i manns minne, men høsten har vært klissvåt – selv for regnbyen Bergen.

Fra klokken 20.00 tirsdag kveld til klokken 08.00 onsdag regnet det 72 millimeter i Bergen, ifølge Storm Geo.

Med nattens ekstremregn er de to månedene august og september oppe i 770 millimeter nedbør totalt. Det opplyser værentusiast Robert Næss til BT.

Før måneden er over, har vi allerede nådd det høyeste tallet i nyere tid for disse månedene samlet sett.

Den forrige rekorden fra 1975 var 754 millimeter.

Yr

Bøttet ned i fjellet

Natt til onsdag regnet det nesten 80 millimeter på Gullfjellet, som var mest i hele Hordaland. I Bergen regnet det over 60 millimeter på få timer.

I august og så langt i september, har Bergen hatt hele 26 dager med over ti millimeter regn, og av disse 14 dager med over 20 millimeter regn, melder Yr på Twitter.

Den forrige regnrekorden for september er fra 1986 da det regnet 477 millimeter. Til nå i september har det regnet rundt 420 millimeter, ifølge værentusiast Robert Næss – og enda er det fem dager igjen av september.

Kan bli tidenes våteste

Det gjenstår altså rundt 50 millimeter regn før tidenes våteste september er et faktum. Skal vi tro værvarselet er det sannsynlig at regnrekorden for september ryker i løpet av kort tid.

– Torsdag blir det påfyll av regn og regnbyer. På Vestlandet kan det da komme opp mot 30 millimeter regn, men mesteparten kommer nok lenger inn i landet, sier Lillan Bergheim, meteorolog hos Storm.

Fredagen vil starte vått, så vil det gå over i opplett. Deretter skal det bøtte ned igjen.

– Et nytt kraftig lavtrykk kommer inn lørdag. Da blir det nye runder med kraftig regn, sier Bergheim.

Rundt 50–60 millimeter nedbør er spådd.

– Så det ser ut som rekorden kan ryke, sier meteorologen.

Langt igjen til tidenes våteste år

På grunn av en knusktørr sommer er det lite trolig at vi slår rekorden for det våteste året noensinne samlet sett.

Én gang tidligere er det målt mer nedbør for august og september i Bergen.

I 1892 ble det målt 885 millimeter nedbør, men den målingen ble gjort ved den gamle målestasjonen ved Lungegårdshospitalet.

Den ligger like ved fjellsiden og der regner det mer enn på Florida. Målingene er sånn sett ikke helt sammenliknbare, ifølge værekspert Robert Næss.