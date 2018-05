Sentrum blir stengt for trafikk. Slik kommer du deg frem.

17. mai kjører Skyss søndagsruter i hele Hordaland, men setter inn ekstra avganger i Bergen, Askøy, Sotra og Øygarden i forbindelse med hovedprosesjonen i sentrum.

Det blir satt opp nattavganger natt til 17. mai, tilsvarende som natt til lørdag. Det kjøres ikke nattavganger natt til 18. mai, skriver Skyss i en pressemelding.

Stengt for trafikk

Bergen sentrum blir sperret for biltrafikk mellom klokken 07.00 og midnatt på nasjonaldagen. Trafikken mellom nord og sør kan passere gjennom Fløyfjellstunnelen.

Fra klokken 15.00 vil busser og drosjer kunne kjøre innenfor sperringen. Dermed følger bussene sine vanlige traseer utover ettermiddagen.

Damsgårdstunnelen, Løvstakktunnelen og Nygårdstunnelen (mot sentrum) blir stengt for biltrafikk mellom klokken 08.30 og 12.00.

«Vi anmoder om at folk begrenser bilbruk også i områdene like utenfor det avstengte området», skriver Bergen kommune på sine nettsider.

Fjerner parkerte biler

En rekke sentrumsgater har parkeringsforbud 17. mai. Politiet skriver at biler som bryter forbudet vil bli fjernet for eiers regning. Her lister Vest politidistrikt opp hvilke gater du ikke kan parkere i.

Skyss melder at innfartsparkeringsplassene for kollektivreisende er åpne og gratis for alle på 17. mai.

Det er også mulig å parkere på Oasen kjøpesenter, Vestkanten storsenter, Kleppestø senter, Kleppestø kai og Sartor senter (ikke Kystbygarasjen). På Lagunen storsenter kan en parkere utenfor bomanlegget. Innenfor bommene gjelder vanlige regler.

Marita Aarekol (arkiv)

Endret kjørerute

Siden Bergen sentrum blir totalstengt for trafikk deler av 17. mai, vil Bybanen og flere busser få endret trasé.

Fra klokken 07.00 til 15.00 blir Nonneseter endeholdeplass for Bybanen i retning mot sentrum, og Bystasjonen blir startholdeplass motsatt retning.

På grunn av 17. mai-toget på Nesttun kjører ikke Bybanen mellom Nesttun sentrum og Bergen lufthavn mellom klokken 12.30 og 13.50.

Dette blir hovedholdeplasser for buss i Bergen sentrum 17. mai:

Nygaten:

Linje 2 Birkelundstoppen - Nygaten

Linje 3 Sletten - Nygaten

Linje 11 Starefossen - Nygaten

Linje 80 Nesttun - Nygaten

Bontelabo:

Linje 3 Støbotn - Bontelabo

Linje 4 Flaktveit - Bontelabo

Linje 5 Åsane terminal - Bontelabo

Linje 6 Lønborglien - Bontelabo

Linje 83 Øyjorden - Bontelabo

Bergen busstasjon:

Linjer til og fra vest, sør og Nordhordland.

Ekstratog

NSB kjører lørdagsruter 17. mai, men setter opp to ekstra tog fra Arna til Bergen. Disse vil gå klokken 08.52 og 9.25.

– Erfaringsmessig er det mange som vil ta toget fra Arna til Bergen i dette tidsrommet. Det pleier å fordele seg litt mer når folk reiser tilbake, så det blir ikke satt opp ekstra tog andre veien, sier Henning Lirhus, markeds- og kommunikasjonsansvarlig i NSB region vest.

Han sier det kan være lurt å møte opp til toget i god tid denne dagen, men at han ikke kjenner til at folk har blitt stående igjen på perrongen fordi vognene har vært for fulle.

Sjøveien

Askøyruten, båten som går mellom Kleppestø og Strandkaien, kjører hverdagsruter mellom klokken 08.00 og 18.30, men har ekstraavganger deler av dagen.

Fra klokken 09.20 til 11.45 og fra 13.00 til 16.10 settes det i tillegg inn en ekstra båt på strekningen.

Skyss anbefaler alle reisende å kjøpe billetter på forhånd, og viser til sine nettsider for komplett oversikt over ruteendringer.