Jussprofessor Erling Johannes Husabø retter skarp kritikk mot det norske terrorlovverket i sin nye bok.

Politikere setter i stadig større grad samfunnets sikkerhet over innbyggernes frihet, mener jussprofessor Erling Johannes Husabø ved Universitetet i Bergen.

Terroreksperten har skrevet boken «Terrorisme i norsk strafferett – en analyse av straffeloven kapittel 18», som blir utgitt i september.

I boken trekker han frem flere problemer med dagens terrorlovverk:

Det er blitt svært omfattende og komplisert. Etter norsk rettstradisjon bør «vanlige nordmenn» vite hvilke regler de dømmes etter. Selv eksperter sliter med å avgjøre hvordan terrorlovverket bør forstås.

Flere av reglene er upresise. Dette sår videre tvil om hvordan lovverket bør håndheves. Dette gjelder særlig punktene om terrorforberedelser (§ 131 tredje ledd) og deltakelse i og rekruttering til væpnede konflikter i utlandet (§§ 145 og 146).

Deler av lovverket er dårlig begrunnet. Flere internasjonale regler har for ukritisk blitt gjort til en del av det norske lovverket, uten å sikre at de lever opp til nasjonale rettsprinsipper.

– Enig i kritikken

Mads Andenæs, jussprofessor ved Universitetet i Oslo, er enig med kritikken til Husabø.

– Disse reglene er blitt til under et sterkt politisk press. Det er nok slik at symboleffekten har spilt en større rolle enn reglenes virkning.

Det er problematisk på mange områder, og blir ikke mindre problematisk når det er snakk om så alvorlige inngrep i den personlige frihet som det her dreier seg om, mener Andenæs.

– Av og til må man bare undre om presisjonen og klarheten i loven blir svakere jo sterkere inngrepene i den personlige friheten er. Det må jo være omvendt, sier UiO-professoren.

Rolf Ohman

– Bryter menneskerettighetene

Politikere har de siste årene gått stadig lengre i kriminaliseringen av terrorforberedelser og stilt seg bak mer omfattende bruk av «skjulte tvangsmiddel» som avlytting, teknisk sporing og dataavlesing.

Dette åpner for større inngrep i den individuelle friheten, ifølge Husabø.

Han trekker også frem at loven åpner for fengsling ved utreise fra Norge, et punkt som også Politiets sikkerhetstjeneste (PST) var en pådriver for.

Loven har til formål å hindre at personer skal kunne dra ut, bli radikaliserte og returnere som terrortrusler. Hovedbegrunnelsen for reiseforbudet var altså den mulige fare disse personene kan utgjøre etter en seinere hjemkomst til Norge.

Ifølge terroreksperten er dette i strid med Den europeiske menneskerettighetskonvensjonen artikkel 5, som forbyr preventive fengslinger.

– Meget alvorlig

Andenæs har tidligere vært leder av FN-arbeidsgruppen og FNs spesialrapportør om vilkårlig fengsling.

Han deler Husabøs syn på at det norske terrorlovverket bryter Den europeiske menneskerettighetskonvensjonen (EMK).

– Hvor alvorlig er det?

– Det er meget alvorlig. Ikke mindre alvorlig fordi man ser ut til å tjene på den politiske symboleffekten av dette bruddet på menneskerettighetene, sier Andenæs.

Paul S. Amundsen

Må opprettholde legitimitet

Husabø skriver at myndighetene ikke kan omgå «denne rettsstatlige grensen bare ved å plassere reglene i straffeloven».

– Strafferetten gir rom for de mest inngripende frihetsinngrepene som styresmaktene disponerer, og da er det svært viktig at fullmakten blir forvaltet slik at legitimiteten opprettholdes, skriver UiB-professoren videre.

– Alle aktørene i strafferetten må medvirke til at reguleringen og håndhevingen bygger på de verdiene som terroristene har som mål å bryte ned. Det er slik «rettsstatens kraft» viser seg, skriver Husabø avslutningsvis.

Justisdepartementet: Mer detaljert teknikk

Andreas Bondevik i Justisdepartementet skriver i en e-post til Bergens Tidende at «terrorbestemmelsene i straffeloven bygger på en mer detaljert lovgivningsteknikk enn det som tradisjonelt har vært brukt i norsk lovgivning».

– Begrunnelsen er at en lang rekke konvensjonsforpliktelser skal gjennomføres på en lojal måte som fremmer internasjonalt samarbeid i straffesaker, samtidig som straffansvaret ikke gis et for vidt omfang, skriver han videre.

Teknikken har enkelte ulemper, men fikk klar støtte i høringen og fikk tilslutning av Stortinget i 2008, trekker Bondevik frem.

– Terrorbestemmelsene trådte i kraft i den nye straffeloven i 2015. Det foreligger ikke planer om en generell revisjon av terrorbestemmelsene, men departementet vurderer fortløpende behovet for lovendringer i den nye straffeloven, skriver han.

– Ingen konflikt med EMK

Straffeloven § 145 annet ledd kom inn i loven i 2016 og fastsetter et «utvidet forsøksansvar» for den som skal delta ulovlig i militær virksomhet i en væpnet konflikt i utlandet.

– Bestemmelsen eksemplifiserer at «utreise» kan være en straffbar forsøkshandling. Det er likevel en forutsetning at gjerningspersonen har forsett om å fullbyrde den straffbare handlingen og at forberedelsene for øvrig har kommet så langt at det er riktig å reagere med straff. Utreisen vil kun være en del av en samlet vurdering. Departementet legger til grunn at dette forsøksansvaret vil bli praktisert av domstolene på en måte som ikke står i fare for å komme i konflikt med EMK, skriver Bondevik.