Sammenliknet med året før takstene økte, har nedgangen i trafikken vært på 13 prosent i døgnets travleste timer. Men FrP er ikke imponert.

Onsdag publiserte Statens vegvesen informasjon, som viser resultatene av rushtidsavgiften som ble innført i Bergen i 2016.

Politikerne i bystyret hadde som mål at de økte prisene skulle få færre til å kjøre bil, slik at luftkvaliteten blir bedre. Det eneste partiet som stemte imot forslaget var FrP.

Ønsket mindre kø

Tallene viser en trafikknedgang på 13 prosent i rushtiden og seks prosent per døgn (se faktaboks).

I halvtimen før og etter rushtiden i både morgen- og kveldsrushet, som er klokken 06.30–09.00 og 14.30–16.00, økte trafikken imidlertid med syv prosent.

Et av målene for avgiften var også at det skulle bli kortere reisetid og mindre kø.

Fakta: Resultatet av rushtidsavgiften Dette skriver Vegvesenet: Halvering av køtid på innfartsårene (dette er ikke undersøkt i år).

12 % færre biler i rushtiden.

6 % færre biler per døgn.

7 % mer trafikk i halvtimen før og etter rushtidsavgiften.

Stort sett samme trafikkvolum 2017 som i 2016.

Antall kollektivreisende økte med 3,9 prosent i 2016 og ytterligere 6 prosent i 2017. God vekst skyldes også utvidelse av Bybanen, som står for 20 prosent av alle kollektivreiser i Bergensområdet.

Antall syklister er tilnærmet uendret

Fortsatt god vekst i andelen elbiler – andelen passerer 20 prosent neste år

Trafikken er redusert vesentlig i rushtiden, mens den har økt rett før og etter rushtiden. For døgnet for øvrig er det en svak reduksjon i antall passeringer gjennom bomringen. Kilde: Statens vegvesen

Mer nedgang enn ventet

Statens vegvesen har fått siviløkonom Eirik Lund Prestegård til å beregne effekten av tiltakene.

– Trafikknedgangen er dobbelt så stor som forventet, og folk sitter mye mindre i kø, sier han i Vegvesenets pressemelding.

Han har jobbet sammen med James Odeck, som er professor i transportøkonomi. Odeck sier til BT at han anser tiltakene som svært vellykkede.

– Det er viktig at differensierte takster, både for å oppnå nullvekstmålet og for å redusere utslippene, blir tatt i bruk. Det viser seg at de virker, sier han.

– Bergen ligger foran

Bergen var den første byen som innførte rushtidsavgift, etterfulgt av Oslo.

– Tallene er veldig interessante, for vi har også sett på hvordan det har fungert i Oslo. Resultatet der er veldig likt, men Bergen ligger hakket foran andre norske byer, slår han fast.

Tor Woldseth, som er gruppeleder i FrPs bystyregruppe, er likevel ikke imponert.

– Det er klart at folk finner andre tider å kjøre på. De kjører andre veier, og skaper blant annet lange køer i Arna. Da kjører de lange strekk og bruker mer drivstoff, som igjen er uheldig for klimaet, slår han fast.

Tor Høvik (arkiv)

Økt trafikk på andre veier

FrP-politikeren har rett i at trafikken på strekningen i Arna har økt.

Vegvesenet har undersøkt hvordan det har gått på to omkjøringsveier: på fylkesvei 556 forbi Bønes via Fjøsanger, og fylkesvei 580 via Arna.

Førstnevnte har opplevd en trafikkvekst på over 20 prosent i ettermiddagsrushet, mens veien via Arna har hatt en mer beskjeden vekst på 5 prosent.

I 2019 vil det imidlertid bli innført bompengeinnkreving på begge strekningene.

Samtidig har den totale nedgangen i biltrafikk i Bergen vært på seks prosent.

– Jo mer man stikker kjepper i hjulene på folk, jo mer tilpasser de seg. Vi mener rushtidsavgift bare er en unødvendig måte å skatte folk på, sier Woldseth.

Bård Bøe (arkiv)

– En god start

Erlend Horn (V) er for tiden fungerende byrådsleder. Han er ikke enig i Woldseths vurderinger av resultatene.

– Slik jeg leser tallene fører dette til mindre biler og kø i Bergen, totalt sett. Det er også flere elbiler og flere som reiser kollektivt, sier han.

Når det gjelder omkjøringsveiene, vedgår Horn at det er flere ting som kan måtte justeres.

– Vi har fortsatt en vei å gå, men dette er en god start. Jeg tenker at disse tallene viser at det var klokt å innføre avgiften, slår han fast.

Samtidig påpeker han at de som virkelig trenger å bruke veiene sannsynligvis setter pris på å stå mindre i kø.