61 år gammel pilot kom fra krasjlandingen uten skader.

Et mikrofly med en 61 år gammel pilot krasjlandet lørdag i autovernet på Viksøyvegen i Norheimsund. Mikroflyet deltok på Wings and Wheels som er et arrangement med fly og biler.

Et stykke av veien var stengt av fordi mikrofly skulle ha en strekning til å lande på. I det flyet nærmer seg bakken kommer det feil inn og skjærer over veien, over autovernet og ned i grøften.

– Feil vinkel

Noah Fosse Skogseide sto på bakken og så hele hendelsen. Han fikk også fanget krasjlandingen på video.

– Jeg så at dette ikke kom til å gå så bra. Han skulle lande på en flat vei litt ovenfor, men fikk helt feil vinkel inn.

Skogseide snakket med flygeren da han kom ut av flyet.

– Han gikk ut og så stoppet han flyet. Jeg spurte om det gikk bra, og han svarte ja.

Ble ikke skadet

Det var ingen andre passasjerer i flyet da det krasjlandet. Piloten kom fra det hele uskadd.

BA har snakket med mannen, som ikke ønsker navnet sitt i avisen:

– Jeg skulle lande på veien som var sperret av. Landingsstripen var vel på 150-200 meter. Dette flyet stopper på 100 meter. Jeg feilberegnet en meter eller to, sier piloten.

Mindre lekkasje

Brannvesenet og politiet rykket til stedet etter meldinger om hendelsen.

– Vi er nå i gang med å rydde stedet, men det skal ikke være noen trafikale problemer på stedet, sa Håkon Myking i 110-sentralen til BT lørdag formiddag.