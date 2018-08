Store brannstyrker rykket onsdag ettermiddag ut til en fjøsbrann i Etne. Et uvisst antall kyr fryktes å ha brent inne.

Brannmannskap fra Etne, Ølen og Skånevik rykket onsdag ettermiddag ut til melding om brann i et fjøs ved Skiftesdalen i Etne.

Det ble raskt konstatert at fjøset var fullstendig overtent. Det er stor spredningsfare på stedet, da fjøset ligger på et gårdstun med flere bygg i tilknytning.

Det skal også være en skog som ligger tett på gården.

Operasjonsleder Helene Strand i Sør-Vest politidistrikt meldte først at det befant seg 75 kyr inne i bygget. Noe senere melder politiet at det er uvisst hvor mange kyr som har brent inne.

Ifølge bonden skal 40 av kyrne ha vært ute på beite. Klokken 17.15 melder politiet at det fremdeles er for mye røyk i fjøset til at brannmannskapene har fått oversikt.

– Brannmannskapene jobber for fullt med å slukke og hindre at brannen sprer seg, sier Strand.