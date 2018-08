Arve Tellefsen og Herborg Kråkevik er blant artistene som tar farvel med Ingrid Espelid Hovig i dag.

– Det er en trist dag i den forstand at hun alltid har vært her, og ikke lenger er det. Men i dag skal vi også feire et 94 år gammelt, spennende liv med gravøl, sier Arne Hjeltnes.

Han skrev bok om Ingrid Espelid Hovig til hennes 90-årsdag.

NTB scanpix

– Jeg vil huske henne som et snilt og kunnskapsrikt menneske som det var godt å være sammen med. Men hun var også viktig for nasjonen og for matkulturen, sier Hjeltnes.

Nordisk kjøkkensjefforening og Norges kokkemesteres landsforening møtte opp i kokkeuniformene sine.

– Vi vil hedre Ingrid. Hun har vært en bauta for norsk matkultur, sier president Helge Johansen.

Tonje Aursland

«Sønnenes farvell»

Frognerkirke er fylt av familemedlemmer, venner og kolleger. Blant talerne er «sønnene» Scott Givot og Lars Røtting

Ingrid fikk aldri egne barn, men hun «adopterte» flere sønner og døtre i voksen alder.

– Det var vanskeligere å kommunisere. De siste dagene før hun døde var det som sjelen hadde forlatt henne. Hun var reisbar. Men Ingrid elsket å reise, sa Lars Røtting.

Ingrid Espelid giftet seg i godt voksen alder og fikk aldre egne barn. Mannen Jan Inge Hovig, døde bare ni dager etter bryllupet.

Lars Røtterud traff Ingrid Espelid da hun skrev kokebøker. Han var hennes redaktør på Gyldendal forlag, og de to ble svært nære. Da Lars mistet sin egen mor, spurte han Ingrid om hun ville overta rollen. Det ville hen veldig gjerne.

– Den lille vevre matkjerringen med urkraften, kunnskapsformidleren, TV – personligheten og forfatteren Ingrid Espelid Hovig døde fra oss i dag i sitt 94. år. Med henne går et unikt menneske ut av tiden og vi står tommere tilbake, men for et liv og for en livsgjerning. Vi er takknemlige og ydmyke for alt hun utrettet, og imponert over alle menneskene hun gledet og viste omsorg for.

– Hun var en fantastisk samtalepartner. Hun møtte alle med åpenhet og tenkte alltid på oss. Og hun introduserte meg for min store kjærlighet, sa Lars Røtting.

NTB scanpix

Ingrid Espelid vokste opp på Kleppestø på Askøy Hun var nest yngst i en søskenflokk på fem. Hun elsket å hjelpe moren på kjøkkenet, så da hun var ferdig på «Katten», reiste hun til Bærum for å gå på Statens lærerinneskole i husstell. Hun flyttet aldri tilbake til Vestlandet.

I ti år jobbet hun for opplysningsutvalget for fisk. Det var her hun fikk sin første TV-erfaring. Etter å ha blitt overbevist av en venninne, søkte hun den ledige stillingen som fjernsynskokk i NRK. Ifølge Lars Røtterud, en av hennes nærmeste pårørende, skal Ingrid selv ha møtt opp for å levere fra seg søknaden på Marienlyst.

NTB scanpix

Dahl, Jan

Resten er historie. Den kortklipte damen med rent forkle og pen bergensdialekt ble en av Norges største TV-kjendiser. Til sammen lagde hun over 300 utgaver av programmet «Fjernsynskjøkkenet».

Fakta: Ingrid Espelid Hovig Født 3. juni 1924 på Askøy, død 3. august 2018 var en norsk TV-programleder, husstellærer og forfatter. Hun var programleder for over 300 episoder av programserien Fjernsynskjøkkenet i løpet av 34 år, noe som gjorde henne til en av landets mest kjente TV-personligheter Hun var forfatter, redaktør, tilrettelegger eller promotør for et femtitalls kokebøker som har solgt flere hundre tusen eksemplarer. Hovig mottok en rekke priser i Norge og internasjonalt for folkeopplysning for mat og ernæring, og ble i 1994 utnevnt til ridder av 1. klasse av St. Olavs Orden

Døde 94 år gammel

3. august døde hun med sine nærmeste til stede.

– Jeg er ikke religiøs, men ser på det at jeg møtte henne litt som en gudegave, sa Lars Røtterud til BT dagen etter at hun døde.