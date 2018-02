Akkurat nå er månen så tett på jorden som den kan komme.

Skyer over Bergen ødela mulighetene for å få sett supermåneformørkelsen onsdag.

Men tar du en titt opp på himmelen i kveld og i dagene som kommer, vil du se at månen ser mye større ut enn den pleier å være.

– Akkurat nå er månen så tett på jorden som den kan være, en såkalt supermåne. Den er ekstra tydelig på ettermiddagen like etter at mørket har begynt å falle, sier førsteamanuensis Kjartan Olafsson ved Birkelandsenteret for romforskning ved Universitetet i Bergen.

Supermåneformørkelse

Fenomenet supermåneformørkelse oppstår når det er måneformørkelse samtidig som månen er på den delen av banen hvor den ligger nærmest jorden.

– Banen til månen er ikke en ren sirkelbane, men en ellipsebane. Den er ulik jordens bane, og derfor vil avstanden variere, sier Olafsson.

På det nærmeste er månen omtrent 360.000 kilometer fra jorden.

Forrige gang dette sammenfalt med en måneformørkelse, hvor jorden går mellom månen og solen og hindrer at sollyset når månens overflate, var i 2015.

Onsdag var syvende gang det skjedde siden 1900. Denne gangen var fenomenet imidlertid stort sett bare synlig i Nord-Norge.

– Det er relativt sjelden, så det var dumt at det var dårlig vær i Sør-Norge da det først skjedde, sier Olafsson.

Marita Aarekol

– Ta frem kikkerten

Men selv om selve formørkelsen gikk oss hus forbi, oppfordrer han alle til å benytte anledningen nå når månen er så tett på.

– Det er meldt fint vær i noen dager fremover, så jeg kommer i alle fall til å titte ekstra mye på månen, sier han.

Han sier månen er ekstra fin å se på når den ligger så nært, særlig om man ser på den gjennom en kikkert.

– Det holder med en helt vanlig kikkert hvis den holdes stabilt. Da kan man faktisk se landskapet på månen ganske klart, sier han.