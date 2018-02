– Det var heilt fantastisk å få hylle samane i dag, seier Gjengedal etter sendinga.

Det var i høve samane sin nasjonaldag at Eli Kari Gjengedal utførte heile vêrmeldinga etter 21-nyheitene på TV 2 på samisk.

Og reaksjonane har ikkje latt vente på seg. Då BT snakkar med Gjengedal like etter sendinga har ho fått fleire titals meldingar frå begeistra sjåarar.

– Det her er heilt vilt. Folk er utelukkande positive. Eg må innrømme at eg har vore ganske nervøs for dette her.

Glad i overraskingar

Det er ikkje fyste gong Gjengedal slår seg laus under vêrmeldinga. I 2009 song ho heile vêrmeldinga.

– Eg har ofte tenkt på at eg gjerne skulle gjere noko skikkeleg sprøtt på TV, sa ho til BT den gongen.

Sidan har det balla på seg med diverse stunt frå den kjende vêrmeldaren. To år seinare dukka ho opp på skjermen iført ei romdrakt.

Ho forklara det med at ho ville rette fokus på spennande ting ein kan sjå på himmelen.

Då ho i 2012 slutta i TV 2 for eitt kort opphald i NRK, gjorde ho enda eit stunt under det som skulle vere hennar siste vêrmelding. Ho dukka opp i ei drakt som gjorde kroppen hennar usynleg på skjermen. Berre hovudet hennar var synleg for sjåarane.

– Har du irritert deg over at eg sperrar for vêrkartet? I kveld slepper du det, sa ho.

Nesten ingen øving

For Gjengedal har det ikkje vore mykje tid til øving før ho skulle gjennomføre kveldens sending.

– Vêrvarsel er ferskvare. Så eg kunne ikkje akkurat pugge dette i lang tid. Varselet blei klart berre nokre få timar før sending, så det blei ikkje mykje tid til pugging akkurat.

Ho understrekar at ho fekk god hjelp av Niklas Labba ved Universitetet i Tromsø, før sendinga gjekk på lufta.

Ekte vêrheltar

Vêrmeldaren sjølv omtalar samane som dei største vêrheltane i Norge, og meiner dei får altfor lite merksemd.

– Dei lever av vêret. Dei forstår vêret. Eg beundrar dei verkeleg.

Fasinasjonen for samane oppstod då ho reiste rundt i Finnmark i forbindelse med fjernsynsprogrammet Værbitt på NRK, fortel Gjengedal.

– Folk i Finnmark og samar er veldig annleis enn oss søringar. Det er så langt mellom folk, noko som pregar dei. Dei har ein sterk omtanke for kvarandre.

Det ho var aller mest nervøs før i forkant av sendinga tysdag kveld, var kva reaksjonar ho skulle få frå samefolket.

– Betyr mykje

Sametingspresident Aili Keskitalo, seier ho blei positivt overraska då ho fekk høyre om sendinga.

– For mange er dette ein liten sak, men for oss samar betyr det veldig mykje. Så dette var veldig fint.

Også Sara Beate Eira Persson, fagleiar for kommunikasjon på sametinget, seier ho blei glad då ho såg sendinga tysdag kveld.

– Ja, dette var sprekt. Dette viser at det finnast moglegheiter for det samiske språket i dei store kanalane i Norge.

Persson har heller ingenting å utsetje på uttalen til Gjengedal.

– Eg trur dei fleste forstod ho godt, så ho har gjort ein god jobb.

Gjengedal sjølv kjem med eit lite gledeshyl då ho får høyre reaksjonane på sendinga.

– Er det rart ein blir gira? Det her var eit skikkelig boost.