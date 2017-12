Tross milliardgjeld og at rådmannen tviler på lønnsomheten, gir politikerne i Kvam nye millioner til det omstridte Hardangerbadet.

Det var ikke mulig å misforstå rådmann Arild Steine i Kvam herad i forkant av forrige ukes kommunestyremøte.

Tøyde strikken

På agendaen sto spørsmålet om ytterligere bevilgninger til Hardangerbadet AS, et nytt bassenganlegg i Øystese til over 200 millioner kroner.

I sakspapirene konkluderte Steine med at kommunen allerede strakk seg langt om de gikk for hans anbefaling, som var å løyve 24,5 millioner kroner til investeringer, men ikke mer. Han advarte:

«Heradsstyret bør vera ytterst forsiktig med å tøya strikken utover desse rammene.»

Likevel var det akkurat det politikerne gjorde.

Spytter inn årlig tilskudd

Allerede i 2015 var det stor konflikt om kommunen skulle investere i et nytt badeanlegg til nesten 250 millioner kroner i Øystese. Det ble stilt spørsmål om kommunen, med presset økonomi og gjeld på over én milliard kroner, ville lide økonomisk.

Tilhengerne fikk likevel medhold, og i forrige uke valgte et flertall med Senterpartiet, Høyre og Kristelig Folkeparti, at kommunen skal bidra med enda mer penger.

De har lovet et tilskudd til driften på mellom 800.000 og 900.000 kroner årlig. Dette kommer i tillegg til årlige kostnader til renter og avgifter på vel én million kroner.

Sendte ut hastenotat

I et notat sendt ut dagen før kommunestyremøtet kommer det frem at rådmannen advarte politikerne sterkt mot å fatte et slikt vedtak.

«Hardangerbadet har utfordringar med å leggja fram eit realistisk driftsbudsjett, fullteikna aksjekapital, langsiktige leigeavtalar og tilfredsstillande tryggleik for gjelda si», skriver han blant annet.

– Hardangerbadet har i budsjettet lagt opp til urealistisk høye inntekter på driften, sier Steine.

Badelandet budsjetterer med 90.000 besøkende i året. I en kommune med 8500 innbyggere er 90.000 årlige besøkende svært høyt, påpeker han.

– Siden planene ble laget har nye svømmebasseng blitt åpnet i Bergen og på Voss. Da er spørsmålet om folk vil dra til Øystese for å benytte seg av tilbudet der.

I tillegg mener Steine at Hardangerbadet har lagt opp til urealistisk lave utgifter.

– Tar på seg risikoen

Rådmannen viser også til en e-post fra Innovasjon Norge, som også er skeptisk til utbyggernes evne til å betale for seg.

«Som vi fleire gonger har nevnt undervegs i prosessen, er det utfordrande å finna ei god finansieringsløysing i dette prosjektet. Pr. i dag jobbar vi med å finna eit tilstrekkeleg godt utgangspunkt for å behandla saka vidare», skriver Sveinung Dukstad, seksjonsleder i Innovasjon Norge.

Dukstad sier til BT at han ikke vil kommentere saken ytterligere på grunn av taushetsplikt, men bekrefter at Hardangerbadet AS til nå ikke har fått midler fra Innovasjon Norge.

Rådmannen frykter at kommunen nå har tatt på seg en stor økonomisk risiko.

– Hvis eierne ikke klarer å få økonomien til å gå rundt, vil det nok bli et stort press på at kommunen skal ta regningen. Det er vanskelig å si nei hvis alternativet er å stenge ned, sier Steine.

– Uansvarlig

Borghild Storaas Ones i Arbeiderpartiet tilhørte mindretallet som stemte mot å gi ytterligere tilskudd til badeanlegget.

– Vi har en kommune med stram økonomi der vi kutter. Å gi 800.000 kroner ekstra i året til et badeanlegg, synes jeg er uansvarlig, sier hun.

Ones synes det verste med saken er at politikerne fikk for dårlig tid til å sette seg inn i saken. Helt til det siste kom det nye opplysninger.

– Det var en forutsetning at resten av finansieringen skulle være i orden. Så finner vi ut at den ikke er det. Jeg skjønner ikke hvorfor vi på død og liv måtte fatte dette vedtaket nå, sier hun.

Rådmannen mener også at Hardangerbadet AS har lagt unødvendig mye press på kommunen for å få et nytt vedtak om mer tilskudd.

– Vi har slitt med å få på plass dokumentasjon, ting har kommet stykkevis og delt, og de siste opplysningene kom bare halvannen uke før møtet. Da blir det vanskelig å gjøre grundige undersøkelser. Jeg følte et voldsomt press på at denne saken måtte opp før jul, og følte det som om jeg ikke hadde noe annet valg.

– Har råd til risikoen

Jostein Ljones (Sp), ordfører i kommunen, mener likevel at det var riktig å stemme for å gi økonomisk tilskudd til prosjektet.

– Kommunens interesse er å etablere et fremtidsrettet badeanlegg som kan erstatte de nedslitte badesentrene som allerede finnes i kommunen. Dette skaper også næringsvekst, sier han.

Ljones forteller at de har satt seg inn i de økonomiske bekymringene, men at han ikke tror risikoen er større enn kommunen har råd til.

– Det skal bygges én kommunal og én privat del, og det er den private delen det er forbundet risiko ved.

– Hva blir konsekvensene dersom det private selskapet sliter med å betale husleie?

– Da vil vi i en periode få mindre leieinntekter og mindre inntekt. Men vi måtte uansett gjort noe med de andre badeanleggene. Da ville vi fått utgifter knyttet til dem, svarer Ljones.

– Et billig alternativ

Martin Vik, daglig leder i Hardangerbadet AS, sier det var helt avgjørende for selskapet å få ekstra overføringer fra kommunen. Han mener også det er helt rimelig at de får det.

– Rådmannen tar ikke med at det ville kostet penger for kommunen å rehabilitere de bassengene de har. Egentlig er dette et billig alternativ. De får nytt basseng for 24,5 millioner kroner. Det er det politikerne har sett, sier han, og peker på at Hardangerbadet også vil gi nye arbeidsplasser og kommunale inntekter i form av eiendomsskatt.

Vik sier videre at de ønsket å få saken behandlet før jul fordi det var nødvendig for å få resten av finansieringen på plass.

Han føler seg likevel trygg på at Hardangerbadet har økonomien under kontroll, og mener de har gjort et nøkternt overslag på hvor mange besøkende de vil få.