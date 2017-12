2017 er på hell. Her er BT-sakene som ble mest delt i sosiale medier i året som nå ebber ut.

1) Disse sangene må også forbys i skolen (delt 33.247 ganger)

En av BTs frontsjefer, Jon Tufto, lot ikke sjansen gå fra seg da man i Stavanger-skolen måtte velge hvilke julesanger barna deres fikk synge. «Jeg håper foreldrene får velge også resten av året, for sannelig er det mye vås som synges i norske klasserom», skrev Tufto. Han reserverte seg blant annet mot Alle fugler (små de er) og Bjørnen sover.

2) Grab them by the pussy (delt 31.910 ganger)

«Grab them by the pussy», sa Trump på opptaket fra 2005, da han skrøt av hva han kunne gjøre med kvinner. Selv prøvde den amerikanske presidenten seg med at opptaket var «fake news». BT-kommentator Eirin Eikefjord var en av mange som tok for seg presidentens kvinnesyn: «Kvinner blir banket, voldtatt og behandlet som sex-trofeer. Feminisme trengs mer enn noen gang.»

3) Det me ikkje snakkar om (delt 29.295 ganger)

Gjestekommentator i BT, Ingebjørn Bleidving, fikk mange lesere på sin tekst «Det me ikkje snakkar om». «Alle har vanskelege ting i livet sitt. Om me lèt som dei ikkje er der, tek dei til slutt knekken på oss.»

Noen år som allmennlege i en liten norsk bygdeby ga ikke, ifølge ham selv, fullmakt til å trekke de store linjer om livet og samfunnet.

«Men nokre ting utkrystalliserer seg, sjølv etter kort tid. For eksempel at mange har det kjipt. Overraskande mange som tilsynelatande burde ha det heilt greitt, kollapsar av utbrentheit, muskelsmerter og ei oppleving av å ikkje strekka til», skrev Bleidving.

4) Bekymringsmelding til Nav (delt 25.987 ganger)

Bjarte Øygard skrev det leserinnlegget som oppnådde flest delinger fra BT i 2017. Det må ikkje vera slik at «om du ikkje kan gå på skulen, får du halda deg inne». Øygard hadde fanget opp følgende bekymringsmelding som gjaldt ham selv: «Eg forstår ikkje kvifor Bjarte ikkje kan vera i arbeid, når han kan stå slalåm». Meldingen ble skrevet til Nav av en kollega av Øygard.

5) La oss ta en idealist (delt 15.327 ganger)

Eduardo «Doddo» Andersen er for mange BT-lesere mest kjent som Brann-blogger, men han er også en habil musiker og tekstforfatter. Diktet hans, «La oss ta en idealist», er å høre på hans nye single som ble utgitt i 2017. Teksten ble også delt gjennom BT. Diktet spredte seg med stor fart i sosiale medier.

6) «Sønnen min tenker å bytte lag. Han er lei av å tape kamper.» (delt 13.368 ganger)

Én av 5000 i barnefotballen blir eliteseriespiller. Så hva er det egentlig vi trenere holder på med? spurte Trond Albert Skjelbred i et debattinnlegg i BT.

«De siste seks årene har jeg og en annen barnefar trent et fotballag i Åsane. Vi har som de fleste trenere i barneidretten begrenset med fotballfaglig kompetanse, men en av våre ambisjoner har vært å bygge et lag som ser hverandre, og som spiller hverandre gode. Vi gir like mye ros til den som tilrettelegger som til den som scorer mål», skrev Skjelbred.

7) Kjære konfirmant! (delt 13.053 ganger)

BT-journalist Elisabeth De Lange Gjesdals betraktninger rundt konfirmasjon og det å tre inn i de voksnes rekker ble mye delt.

«Jeg leste nettopp at noen mener at konfirmasjonen er det første møtet med klasseskillet. Dette vet jo både du og jeg at er feil. Det første møte med klasseskillet starter tidlig, kanskje har du eller noen du kjenner fått feire bursdag på et lekeland eller noe annet da dere var små, mens andre slett ikke hadde den muligheten», skrev Gjesdal.

8) Vern barnet, ikke foreldrene! (delt 12.544 ganger)

Helene Dalland skrev et av debattinnleggene i BT som ble mest delt i 2017: «Det var umenneskelig tøft, grusomt og vondt, å se dem ta babyen min fra meg. Men hovedpersonen var ikke meg».

«Men når jeg leser saker på nettet eller i aviser, når TV-skjermen handler om triste barnevernssaker, kan jeg ikke unngå å legge merke til hvordan det ofte handler om «de stakkars foreldrene». Mange saker fokuserer på medlidenhet mot foreldrene. Hva med barnet?» spurte Dalland.

9) Æ liker ikke Æ (delt 12.411 ganger)

Sigrid Koppen sto for debattinnlegget «Æ liker ikke Æ». Det var Rema som med brask og bram lanserte kampanjen som skulle gi kundene 10 prosent rabatt på de 10 varene de handler oftest.

«Æ liker ikke Æ. Og jeg skal fortelle deg hvorfor. Æ vil på sikt føre til ytterligere kutt i det allerede begrensede sortimentet i norske matbutikker. Det vil hindre innovasjon. Og om vi klager, vil Rema-ledelsen kunne si at vi selv har styrt skuten i den retningen», skrev Koppen.

10) Frank Aarebrot er død (delt 11.352 ganger)

Valgekspert og professor Frank Aarebrot ble 70 år gammel. Han ble hasteoperert for hjerteinfarkt etter at han følte seg dårlig etter en tur hjem fra England. Bare noen dager senere døde han på Haukeland sykehus. Han etterlot seg kone og to barn. Budskapet om Aarebrots død var blant de ti mest delte sakene fra BT i 2017.